Kocaelispor’a Basel’den futbolcu geldi!

Kocaelispor’da sürpriz ve bir kadar da önemli bir yatırım transferi gerçekleşti. Yeşil siyahlılar, İsviçre’nin Basel takımının U-18 takımından gurbetçi santrfor Dilhan Karabacak’ı İzmit’e getirdi.

11 MAÇ 8 GOL

Kocaelispor’un İsviçre’nin Basel takımının alt yapısında yetişen ve aralıksız olarak 4 sezon bu takımda forma giyen santrfor Dilhan Karabacak’ı İzmit’e getirdi. Yeşil siyahlıların U-19 takımında forma giyecek olan ve golcü futbolcu son sezonunda 11 maçta 8 gol attı. Son derece yetenekli bir santrfor olan Dilhan, Fransa’nın Mulhouse şehrinde doğdu. 2003 doğumlu golcü isim ayrıca iki kanatta da oynayabiliyor.

KOCAELİSPOR GOL SORUNU YAŞIYOR

Kocaelispor U-19 takımı bu sezon başarılı maçlara imza atıyor. 20 maçta topladığı 33 puanla 8. sırada yer alan yeşil siyahlılar 19 golle Balıkesirspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı. İyi santrforları olmasına karşın bitiricilik şanssızlığı yaşayan Kocaelispor attığı 25 golle de ligin en az gol atan dördüncü olarak dikkat çekiyor. Basel alt yapısından kazandırılan Dilhan’ın maç temposunu yakaladığında bu soruna çözüm bulması bekleniyor.