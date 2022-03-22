Kritik Denizli provaları başlıyor

Milli maç arası nedeni ile haftayı maç yapmadan geçecek olan Kocaelispor’da 2 günlük izin sona erdi. Son maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlılarda hazırlıklar bugün başlıyor. Tam kadro olan takımın çalışması Körfez Brunga Tesisleri’nde saat 16.00’da başlayacak. Kocaelispor 27 maç sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonrası topladığı 33 puanla düşme hattındaki Altınordu’nun bir basamak üzerinde yer alıyor.
22 Mar 2022 - 12:39- Spor Güncelleme: 22 Mar 2022 - 12:40
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.