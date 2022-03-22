22 Mar 2022 - 12:39- Spor G: 22 Mar 2022 - 12:40

Kritik Denizli provaları başlıyor
Kritik Denizli provaları başlıyor mask

Milli maç arası nedeni ile haftayı maç yapmadan geçecek olan Kocaelispor’da 2 günlük izin sona erdi. Son maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlılarda hazırlıklar bugün başlıyor. Tam kadro olan takımın çalışması Körfez Brunga Tesisleri’nde saat 16.00’da başlayacak. Kocaelispor 27 maç sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonrası topladığı 33 puanla düşme hattındaki Altınordu’nun bir basamak üzerinde yer alıyor.

22 Mar 2022 - 12:39 - Spor

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