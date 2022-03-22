22 Mar 2022 - 12:58- Siyaset G: 22 Mar 2022 - 13:00

CHP Derince’de ilçe yönetimi devam ediyor!

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın görevden alınması sonrası ilçe yönetimi göreve devam etme kararı alırken bugün ya da yarın kendi içlerinde yapılacak seçim sonucu ilçe başkanı belirlenecek. Kulislerden edinilen bilgilere göre ilçe başkanlığı için CHP Derince İlçe Sekreteri Elvan Sarım’ın ismi öne çıkıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP Derince’de ilçe yönetimi devam ediyor! mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın taciz iddialarıyla gündeme gelmesi sonrası CHP İl Yönetimi toplanmış, Koçak’ın görevden alınıp alınmaması için gizli oylama usulü oy kullanılmış, toplantıya katılan 26 kişiden 20’si Koçak’ın görevden alınması şeklinde oy kullanırken 6 kişi ise görevden alınmamasını istemişti. Ayrıca Kocaeli Kadın Platformu üyeleri de ilçe yönetimi tarafından Koçak’a verilen desteğe tepki göstermişti. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Koçak görevden alındı.

İLÇE YÖNETİMİ DEVAM EDECEK

Koçak’ın görevden alınması sonrası parti tüzüğü gereği göreve devam edecek ilçe yöneticilerin kendi içlerinde ilçe başkanını seçmeleri gerekiyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre ilçe yönetimi ‘göreve devam’ derken bugün ya da yarın kendi içinde ilçe başkanını belirleyecek. Bir diğer yandan ilçe başkanlığı için CHP Derince İlçe Sekreteri Elvan Sarım’ın ismi öne çıkıyor.

 

 

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22 Mar 2022 - 12:58 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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