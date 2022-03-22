Down Sendromlular için bir araya geldiler

Başiskele Seymen sahilde bulunan Diva Garden Kafe Restoran’da düzenlenen baloya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Özdemir, Kocaelispor Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, ünlü oyuncu Engin Benli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sponsor firmaların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜLÜMSEME BULAŞICIDIR

Gecenin açılış konuşmasını yapan +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Abanoz, “5 yıldır hayalini kurduğumuz balomuzu gerçekleştirmenin ve kuruluşumuzun 5.yılına ulaşmamızın heyecanı ile bugün burada toplandık. İnanılmaz heyecanlıyız. Uzun süredir çocuklarımızla böyle bir arada olamamıştık. Onlar kadar ben de çok heyecanlıyım. Bugün burada olmanız bizim için çok anlamlı. Burada bulunan topluluğun, toplanan aktörlerin yardım severliği, bağlılığı gelecek günlerdeki birlikteliği inşa etme iradesini en iyi şekilde bizlere gösteriyor. Sayenizde yarının hayallerini kurmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey yeniden doğmuş bir insandan daha güzel değildir. Engellilik bulaşıcı değildir ama gülümseme bulaşıcıdır” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ FEDAKARLIK İSTEYEN BİR YAŞAM

Abanoz, “Down sendromlu bireylerin en belirgin özelliğini bu gecenin ana teması olarak gündeme getirmek istedim. 5 yıl önce Mart ayında kurulan +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği tamamen gönüllülük esası ile hareket eden, özel bireylere sosyal hayatlarına yönelik yaşamın içinde ben de varım farkındalığını öncelikle ilimize ve ilçemize yakışır şekilde topluma aşılamak ve en önemlisi her birinin yanında ben de varım demek için kurulmuş bir sosyal sorumluluk hareketidir. Şahsım olarak tam 25 yıldır özel bireylerle çalışan ve bu süre zarfında ailelerin istek ve beklentilerini esas alan, önceliği çocukların mutluluğunu listenin en balına koyan, bazılarına göre bir abla, öğretmen ve bir anneyim. Dernek 6 harften oluşan bir kelime, çocuklarım ise bir yaşam. Arkanızı dönüp gidemeyeceğiniz, fedakarlık isteyen bir yaşam” dedi.

YAŞAM KÖYÜ KURMAK İSTİYORUZ

Son olarak Abanoz, “Bu fedakarlığı ise tek kişi olarak göstermiyoruz. Başta aileniz, eşiniz ve evlatlarınız bu fedakarlığı gösteriyor. Aileme minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Yönetim kuruluma sonsuza kadar minnettar kalacağım. Destekçilerimiz sayesinde Down Kafe hayalimizi de hayata geçirdik. Burada emeği geçen, başta büyükşehir belediyesi olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. 5 yıldır sayısız ilklere, sayısız faaliyetlerle hayatın merkezinde olmaya çalıştık. İnanıyorum ki biz bunu başardık. Derneğimiz bir dernekten çok daha fazlasıdır. Kocaeli bölgesindeki tüm ilçelerde öğrencilere kapılarını açan derneğimizin birinci hedefi en kısa sürede Kocaeli Down Sendromlular Derneği olarak isim değişikliğine giderek daha çok öğrenci ve aileye destek olmayı amaçlıyor. İkinci hedefimiz ise bir yaşam köyü kurmak istiyoruz. Bu gecede emeği geçen herkese tüm sponsorlarımıza, dernek yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Abanoz’un ardından söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gerçekten bu akşam unutulmaz bir akşam. Bu müstesna akşamda bizleri yalnız bırakmayarak buraya geldiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bizim hayatımıza fark katan +1 farkla çocuklarımız aslında saf temiz bir sevgiyi bize yaşatıyorlar. Bu özel günde de akşamın gerçeklemesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Belgin hanımın emeği çok büyük. Sevgisiyle, çocuklara bir anne gibi abla gibi ben bizzat şahidiyim. Allah kendisinden razı olsun. Bu akşam burada toplanmamıza vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. +1 farkla Down Sendromlular gününün kutlu olmasını diliyor saygılar sunuyorum” dedi.

SPONSORLARA PLAKETLERİ VERİLDİ

Sezer’in ardından söz alan Yaşar Çakmak ise, “Derneğin çalışmalarına katkı sunan birçok insanımız var. Dernek adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından gecenin düzenlenmesinde emeği geçen 21 sponsor firmaya plaketleri takdim edildi. Plaket töreninin ardından derneğin 5.yıl dönümü nedeniyle pasta kesilirken derneğin müzik hocası Emel Funda Adalı’nın canlı performansı eşliğinde davetliler ve özel çocuklar unutulmaz bir gece geçirdi.

Diva Garden Restoran’a plaketlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

Su Akademi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’ne plaketlerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer verdi.

Üst Grup İnşaat firmasına plaketlerini Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü verdi.

Güncanlar Piliç firmasına plaketini AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş verdi.

Yıldız Ambalaj firmasına plaketini Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Özdemir verdi.

Bey Piliç firmasına plaketlerini Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk verdi.

Kocaeli Kaya firmasına plaketini ünlü oyuncu Engin Benli verdi.

Oğuz Gücin’e plaketini Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral verdi.

İkizler Tuğla firmasına plaketini Kocaelispor Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan verdi.

3S cam inşaat firmasına plaketini önceki dönem kaymakamlık yazı işleri müdürü Lütfü Bey verdi.

Tryp By Wyndham’a plaketini Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ufuk Koçak verdi.

İZLİDER’e plaketlerini AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen verdi.

Alternatif Petrol firmasına plaketini BBP İl Başkanı Remiz Kaya verdi.

Advantage Company firmasına plaketini dernek başkanı Belgin Abanoz verdi.

Kardeşler – Kardeşler Rot Balans firmasına plaketini Hamza Kaya verdi.

Zengin İzolasyon firmasına plaketini Gölük CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel verdi.

Derneğin müzik hocası Emel Funda Adalı’ya plaketini derneğin yönetim kurulu üyesi Gülçin Güncan verdi.

Sanatçı Murat Bizel’e plaketini derneğin başkan yardımcısı Yusuf Sirmen verdi.

Dernek Başkanı Belgin Abanoz’un babası Mustafa bey’e plaketini ünlü fotoğrafçı Samet Çelik verdi.

Bi One Sports Club’a plaketini yönetim kurulu üyesi Hamza Kaya verdi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Gülçin Güncan, Yusuf Sirmen ve Hamza Kaya, dernek başkanı Belgin Abanoz’a plaket verdi.

Dernek Başkanı Belgin Abanoz, gecede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Engin Benli, down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.