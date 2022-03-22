Lastik-İş Sendikası’nın iki toplantısı da ertelendi

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin beşinci görüşmesi sendikanın oteli Tryp By Wyndham’da bugün gerçekleşecekti. Toplantı yarın saat 13.00’e ertelenirken ertelenme gerekçesi ise henüz bildirilmedi. Yarın yine aynı yerde gerçekleştirilecek Brisa, Pirelli, Prometeon ile yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ise 25 Mart 2022 Cuma günü saat 14.00’e ertelendi.