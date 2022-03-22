Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin beşinci görüşmesi sendikanın oteli Tryp By Wyndham’da bugün gerçekleşecekti. Toplantı yarın saat 13.00’e ertelenirken ertelenme gerekçesi ise henüz bildirilmedi. Yarın yine aynı yerde gerçekleştirilecek Brisa, Pirelli, Prometeon ile yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ise 25 Mart 2022 Cuma günü saat 14.00’e ertelendi.
22 Mar 2022 - 13:39- Gündem Güncelleme: 22 Mar 2022 - 13:40
Lastik-İş Sendikası’nın iki toplantısı da ertelendi
Lastik-İş Sendikası’nın Goodyear ve Brisa, Pirelli, Prometeon ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşincisi ertelendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.