Remzi Kaya: “HDP eşittir PKK, veya HDP PKK’nın siyasi şubesidir söylemlerimiz gerçekleşti”

BBP İl Teşkilatı, İzmit Alaçatı Kafe’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa BBP İl Başkanı Remzi Kaya, BBP Teşkilat Başkanı Metehan Küpçü, Alperen Ocakları İl Başkanı Kaan Şengül, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kaya ve partililer katıldı. İl Başkanı Kaya, Rahmetli Liderleri Muhsin Yazıcoğlu’nun vefatının 13’üncü yıl dönümü anma programı için basına davetiye verdi.

TARİHİMİZ KAHRAMANLIKLARLA DOLU

BBP İl Başkanı Remzi Kaya yaptığı açıklamada; “Bizim tarihimiz kahramanlıklarla dolu. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101’inci yılımı coşku ile kutladık. Rabbim bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Milli şairimizi rahmetle anıyorum. 18 Mart’ta Ulaştırma Bakanımızın daveti ile Çanakkale’ye gittik. Çanakkale, Malkara Köprüsü’nün açılışına katıldık. Dünya standartlarında birinci olan köprünün açılışına katıldık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günüydü. Partililerimiz ile birlikte Başiskele’de etkinlik farkındalığına katıldık” dedi.

SÖZDE MİLLETVEKİLİ

Kaya, “Nevruz Bayramı ile birlikte Türklerin Ergenekon’dan çıkışını kutladık. Gebze’de Gergerlioğlu faktörünün de katıldığı Nevruz kutlaması oldu. HDP eşittir PKK, veya HDP PKK’nın siyasi şubesidir söylemlerimiz gerçekleşti. Programa gelen PKK’lılar PKK marşı söylediler. Sözde milletvekili diyorum, çünkü Türkiye vekilliğini hak etmeyen şahıs Türkiye Cumhuriyeti Valilik makamına eleştiride bulundu. Sayın Valimiz 12 Mart programında HDP’lilerden bakan olmaması gerektiğini, altılı ganyan dediğimizi masada görünmeyen ama masayı kuran HDP faktörü var. CHP Genel Başkanı ittifakı oluşturan herkesin bakanlık olacağını söylemişti. Valimiz de vatanını seven bir devlet adamı olarak HDP’li isimlerden bakan olamayacağını söylemişti” dedi.

PKK VE HDP AKLINI BAŞINA ALMALI

Kaya, “Valimiz ülkenin her yerinde bir devlet adamlığı olarak vatanını seven bir tavır sergilemiştir. Burada da aynısını yapıyor. PKK’yı destekleyen, leşlerini devlete ait araçlarla taşıyan partinin isimlerinden bakan olamayacağını söyleyerek doğru demiştir. Devlet düşmanından bakan olmaz, Gergerlioğlu’nun bunun hangisi rahatsız etmiştir. Gergerlioğlu geçmişte dünyanın en şerefli bayrağı ile PKK bayrağını eş tuttu. Hatta en şerefli şehit annelerini leş anneleri ile bir tuttu. Vali Bey’in yanındayım. Arkasında 40 iti havlatmayan kurt kurt değildir. Gergerlioğlu ve desteklediği PKK aklını başına almalı. Türkiye’nin kimliğine bayrağına saygılı olsun. Gergerlioğlu ve desteklediği PKK aklını başına almalı. HDP’de aklını başına almalı” dedi.

5 İLDEN BİRİSİ KOCAELİ

Son olarak Kaya, “Mart ayının bizim için ayrı bir önemi var. 25 Mart 2009 tarihinde rahmetli şehir liderimiz ve beraberindeki yol arkadaşları kahpe bir pusuda şehir düştü. Bundan iki gün sonra 13 yıl olacak. Devletin adaleti karlar altındadır. Bize cinayeti aydınlatmak adına namus sözü verenlerin sözleri yerine gelmedi. Bu suikast çözülmediği takdirde öfkemiz ve beklentimiz dinmeyecektir. Devletimize saygımız her zaman bakidir. Perşembe gecesi saat 01:00’de yola çıkıp Cuma günü Ankara’da gerçekleşecek olan anma programına katılacağız. Türkiye geneli 5 ilde anma programı gerçekleştireceğiz. Bu 5 ilden birisi de Kocaeli. 29 Mart saat 19:00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin katılımıyla anma programını gerçekleştireceğiz. Programın bitiminde de şehit liderimizin hayatını anlatan tiyatro programı oynanacak” şeklinde konuştu.