22 Mar 2022 - 14:01- Spor G: 22 Mar 2022 - 14:02

Kocaelisporlu Eray Şamdan’dan futbol şov!
Kocaelisporlu Eray Şamdan’dan futbol şov! mask

Türkiye’nin bireysel sporlardaki en başarılı branşlarından birisi olan karatedeki gururlarımız bu kez halı sahada hünerlerini sergiledi. Kampı devam eden milli karatecilerimizin futbol rekabetinde atılan goller parmak ısırtırken, Türk karate tarihinin ve ilimizin iftiharla sunduğu, son olimpiyat ikincisi, 7 Avrupa, 16 Türkiye ve birçok kez da dünya grandprix şampiyonu Eray Şamdan da üzerine giydiği Kocaelispor forması ile futbolda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koydu.

22 Mar 2022 - 14:01 - Spor

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