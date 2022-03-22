Haftalık uyuşturucu raporu: 46 operasyonda 15 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 14 -20 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 42 ayrı operasyonda 288 gram esrar, 128 gram sentetik uyuşturucu, 152 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 44 adet sentetik ecza, 2 gram kokain, 3 adet kenevir, 5 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 740 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 71 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı. Şüphelilerden 54 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 operasyonda 5 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.