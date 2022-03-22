Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 14 -20 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 42 ayrı operasyonda 288 gram esrar, 128 gram sentetik uyuşturucu, 152 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 44 adet sentetik ecza, 2 gram kokain, 3 adet kenevir, 5 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 740 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 71 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı. Şüphelilerden 54 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 operasyonda 5 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.
22 Mar 2022 - 14:01- Asayiş Güncelleme: 22 Mar 2022 - 14:04
Haftalık uyuşturucu raporu: 46 operasyonda 15 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 46 ayrı operasyonda 80 kişiye işlem yapılırken 15 kişi ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Erol Demirbek Türk - bu acı tablo bu acı konu, üniversie sınavlarında şifre -soru verilerek mlyonlarca gençimizin geleceğinin çalınmasından sonra 2. önemli konudur ülke uyuşturucu kavşak noktası mı oldu ? venezuela kıbrıs AFGANİSTAN vb. yerler , konuşulanlar TÜRK GENÇLİĞİ BÜYÜK TEHLİKEDE
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.