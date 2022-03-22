Arsal Arısal: 2018’den sonra Büyükşehir ile iş yapmadık

Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi kapsamında SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu yapım işi için dün ihaleye çıkacağını duyurmuş, ihale dosyasında işin mimari kısmıyla ilgili hazırlanan belgelerde Restart Mimarlık imzası olduğu öğrenilmişti. Şirketin, İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Arsal Arısal ve eşi Elif Çelik Arısal tarafından yönetildiği söz konusu şirketin resmi sitesinden öğrenilirken Meclis Üyesi Arsal Arısal gazetemize ihale ve süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“SEÇİMDEN SONRA RAFA KALKTI”

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Arsal Arısal, “Bu 2018’de yapılmış bir iş. 2018’den sonra bir daha biz Büyükşehir Belediyesi’ne iş yapmadık. SEKA Taşlı Değirmen binası restorasyon projesi işidir bu. 2018’de kurul tarafından onaylanmıştır ve iş o dönemde kapanmıştır. 2019 seçiminden sonra da yönetim değiştikten sonra bu iş rafa kalktı. SEKA Kültür Havzası olarak Emre Arolat’a verildi proje. Emre Arolat da aynı yere bir proje hazırlamış ancak bizim proje daha uygun bulunmuş, halihazırda Anıtlar Kurulu’ndan onaylı, restorasyon projeleri onay almış bir projedir bu. Bizim projemizi uygulama kararı almışlar ve ihaleye çıkmışlar” dedi.

“NE MECLİS ÜYELİĞİM SÖZ KONUSUYDU, NE DE SEÇİM VARDI”

“Projenin tamamı 2018’de bizim tarafımızdan yapılmıştır” diyen Arısal, “2018’de Anıtlar Kurulu’ndan bütün projeleri onaylanmış bir iştir ve bitmiştir. Benim o zaman ne meclis üyeliğim söz konusudur ne de seçim vardır. İş de alınabilir öyle de bir yasak da yok ancak yanlış bilgi var. Restorasyon projesi zaten 2018’de bizim tarafımızdan yapılmış bir iştir. İncelemesi vs. değil projenin tamamı 2018’de bizim tarafımızdan yapılmıştır. Bizden tekrar dosyalarını istemişlerdir, o kadar. Onlar da dosyaları ihale dosyasına koydular. Birim fiyatları değişti büyük ihtimalle onları incelemek için bizden tekrar istediler. 4 sene önceki iş, seçimden önce de yapılmış bir iştir bu. Bunun üzerine uluslararası kitaplarda makale bile yazılmıştır” şeklinde konuştu.

“ŞİRKET EŞİMİN”

Mimarlık şirketi hakkında da konuşan Arısal, “Restart Mimarlık eşimin şirketidir. Ben bir akademisyenim. Ticari bir faaliyetim şu anda bulunmamakta. O zaman yapıldığında benim ayrı, eşimin ayrı şirketi vardı. Emre Arolat’a verilmiştir bu kısımla ilgili ihaleye çıkılmak üzere bizim projemiz kullanılmıştır” ifadelerine yer verdi.