Kadınların eşitlik araştırması devam ediyor

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesine geçtiğimiz yıl ocak ayında başlamıştı. Proje’nin Marmara Bölgesi ayağının ikinci toplantısı geçtiğimiz gün İzmit’te yapıldı. İkinci izleme çalışması sonrası Birlik üyesi kadınlar ve birlikte çalıştıkları kadın dernekleri ile bir araya gelerek çalışmayı değerlendirdi. Türk Kadınla Birliği Başkanı Aysel Baladın ev sahipliğinde yapılan değerlendirme toplantısı Ramada Otel’de yapıldı.

OCAK AYINDA BAŞLADI

Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmeler ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Avrupa Birliği Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin de ortak olarak katkı verdiği “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesini 2020 Ocak ayında başlatmıştı.

35 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR

35 ilde yürütülen Proje, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılmasını, sözleşmelerin yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

PANDEMİ SONRASI YÜZ YÜZE BAŞLADI

7 bölge, 35 İlde sürdürülen proje faaliyetlerine 167 hak temelli Çalışan Kadın Örgütü’nün katıldığını ifade eden Baladın, “ Eğitim, kapasite artırma çalışmaları yanında, eylem ve izleme planı hazırlama, yerel Örgütlerle deneyim paylaşımı, birlikte düşünme, birlikte çalışma heyecanı yaşanmıştır. Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle yoğun olarak dijital ortamlarda sürdürülen proje faaliyetleri normale dönülmesi ile birlikte her bölgede yüz yüze yapılmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

DİĞER İLLERİN TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Projenin içeriğini paylaşan Baladın, “Proje çerçevesinde; kamu kurum, kuruluşları İle bir araya gelinerek kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele konusunda birlikte tartışmayı, sorunları farklı bakış açılarıyla ele alarak çözüm önerileri geliştirmeyi ve karşılıklı işbirliklerinin kurulması amacıyla Farkındalık Toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda bugün Kocaeli'nin yanı sıra Bolu, Bursa, Bilecik ve Sakarya İllerinden kurum/kuruluş temsilcileri ve kadın örgütleri bir araya geldik” dedi.

PROJE HAZİRANA KADAR DEVAM EDECEK

Sözlerine devam eden Baladın, “Beklentimiz ulusal ve uluslararası yasal güvencelerimizin hayata geçirilmesine, yerellerde bu amaca yönelik olarak ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesine katkı sunulmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aynı masa etrafında buluşan kamu kurum ve kuruluşlarının yanında, barolar, üniversiteler, meslek örgütleri ve STK'lar arasında iletişim ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlanacaktır. Proje çalışmaları Haziran 2022 yılına kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.