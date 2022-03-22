Hasan Alemdar: Erva’yı çok özleyeceğiz

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nden Galatasaray’a transfer yapan milli futbolcu Erva Karaovalı’nın antrenörü Hasan gazetemize özel açıklamalar yaptı. Ayrılığın kolay olmadığını belirten Alemdar, Erva’ya yeni takımında başarı diledi.

HER AYRILIK SONRASI KONUŞMAK ZORDUR

A takım düzeyinde ilimizi Süper Lig’de temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Hasan Alemdar, Galatasaray’a transfer olan Erva’nın 8 yıl boyunca sporcusu olduğunu ifade etti ve yıldız futbolcuya yeni takımında başarı dileyerek şu şekilde konuştu: “Erva… Nereden başlasam bilemiyorum. Her ayrılık sonrası konuşmak zordur. Erva bizim en eski sporcularımızdandı ve 8 yıldır bizim ile birlikteydi. Özge ve Sinem hocalarımızın Erva’nın üzerinde emekleri oldukça fazla. Erva da hem kişiliği ile hem de profesyonelliği ile en iyi karşılığı kulübümüze vermiştir.

GERİDEN GELEN KARDEŞLERİ VAR

Erva ile hem ortaokul hem de liseler arası Türkiye şampiyonluğunu yaşadık. Ayrıca Brezilya’yaki futsal dünya şampiyonasındaki final maçında Brezilya’ya golü atan isimdi. Uluslararası bir futbolcu olan Erva’mız bundan sonraki futbol hayatına Galatasaray gibi büyük bir marka altında devam edecek. İnanın çok üzgünüm ancak futbolcumuzun önünü açmamız arkadaki kardeşlerine de fırsat tanımamız lazım. Onun katkılarımı kulübümüz olarak unutmayacağız. Bizden yana tüm haklarımız helal olsun. Erva’mıza Galatasaray’da, diğer sporcularımıza da kulüplerinde sonsuz başarılar diliyorum.

İŞİMİZ ÜRETMEK VE YETİŞTİRMEK

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü olarak Süper Lig’de yabancısı olmayan tek kulübüz. Özbekistanlı Saliha ise zaten bizim kızımız. Hedef Türkiye kadın futboluna yeni Ervalar, Mesudeler, İlaydalar, Gülbinler, Sedalar, Sudeler, Hilaller, Ebrular, Sümeyralar, İremler, Melikeler, Büşralar, Damlalar, Eceler, Sareler, Fatmalar, Leylalar, Medineler yetiştirmek. Sadece futbolcu değil, kadın futbolumuz için antrenörler de göndereceğiz inşallah. A takımımızda ve alt yapımızdaki emek veren tüm mesai arkadaşlarıma da bu anlamda çok teşekkür ediyorum.