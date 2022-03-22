Hakemlik sana göre değil !..

Türk futbolunun son zamanlarda yaşadığı hakem krizine acemi hakem Kayatepe de eklendi. Maçın ilk yarısında Babacar’ın ceza sahası içinde kaleci Ramazan tarafından biçilmesi sonrasında Başkent ekibinin taraftarlarından aynı anda “Eyvah” diye bir uğultu yükseldi.

OLACAK İŞ DEĞİL

Ancak bu pozisyonun ardından penaltı karar çıkmadı… Bugüne kadar canlı gözlerle şahit olunan en skandal “Devam” kararıydı. Kocaelisporlu futbolcular hakeme doğal olarak itiraz etti. Hakeme yaklaşan Pereira’ya anında sarı kart gördü. Bu davranış korkan bir hakemin kartını “Silah” gibi kullanması anlamına geliyordu…

FECİ OLAY!

Hakem Kayatepe pozisyona uzak kalabilir ama elinde bayrak tutan yardımcısı Ali Can Alp “Bipli bayrak” üzerinden de bir uyarıda bulunmadı. Kısacası Kayatepe kadar yardımcı Ali Can Alp de bu skandalın ortağı oldu. Devamı ise daha feci. O anlar yani itiraz anlarında hakem boş bakıyordu, şuurunu kaybetmişti. Maçın, ya da saha içinin gerilimi yüzünden beynine hükmedemeyen Kayatepe çok zor durumdaydı.

HAKEMLİK “YÖNETME” SANATIDIR

30 yaşındaki bu çocuğun, başka kulüplerin canlarını yakmaması için hakemliği acilen bırakması şart. Hakemlik bambaşka bir mevzu… Sadece futbolu bilmek ya da kondisyon yetmiyor… Zeka, beden dili, iletişim, yönetme becerisi, mental doygunluk, özgüven, adalet duygusu… Bunlar olmazsa olmaz… Kısacası, hakemlik “Yönetme” sanatıdır…

KENDİ KURALLARI İLE OYNADILAR

Adnan Deniz Kayatepe maçın hiçbir yerinde olayın içinde yoktu. O kadar kötüydü ki her şeyi bir birine kattı… Kocaelispor için çalamadığı penaltı onun devrelerini kapatmasına neden oldu ve şalter maç bitene kadar kapalıydı. Bilinci kapalı bir şekilde kalan ve maçın altında ezilen Kayatepe, Kocaelispor’dan Semih ve Mehmet Taş’a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösteremedi. Futbolcular da sahada hakem, kendi kuralları ile hareket etti!

KISA VE NET…

Adnan Deniz Kayatepe’ye tavsiyemiz şudur. İyi bir insan, belki de iyi bir aile babası olabilir. Babası Ertan Kayatepe, hakem camiası içinde seviliyor ve sayılıyor da olabilir. Ancak tüm bunlar Kayatepe’nin iyi bir hakem olacağın anlamına gelmiyor. Torpilli ya da değil, onun gibi çok sayıda, hakemlikle zerre ilgisi olmayan, futboldan habersizler var. Başta babasına olan saygısı, ardından Türk futboluna ve Türk hakemliğine katkısı açısından ifade etmek isteriz ki ki hakemlik bu çocuğa göre hiç değil.

BOL BOL GEZEBİLİRSİN

Adnan Deniz Kayatepe gezmeyi, seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Bu ülkede ve dünyada gezilecek, keşfedilecek çok yer var. Bir ömür boyu kafası da rahat olur. Belli ki zamanın da geniş… Hem gezer hem de bol bol matematik problemi çözer, hayal eder!..