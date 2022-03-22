Böyle giderse bir kova yoğurt 50 lira olacak

Artan maliyetler sonrası sattığı bir litre süt ile bir kilo yem alamaz hale gelen üreticiler için prim desteğinden sonra çiğ süt fiyatlarında da artışa gidildi. Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı. Çiğ süt fiyatındaki artışı işin uzmanlarına sorduk.

“SON ZAM YÜZDE 25 YANSIR”

Kocaeli’de 3 kuşaktır hizmet veren İmren Yoğurthanesi’nin Genel Müdürü Celil Mızrak, süt fiyatlarındaki artışın sebeplerini ve müdahale edilmemesi durumunda yaşanması muhtemel gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. Çiğ süt fiyatının 4 lira 70 kuruştan 5 lira 70 kuruşa yükseltildiğini ifade eden Mızrak, “Destekleme fiyatı da bir liraya çıktı. En son zam 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Zincirin son halkası olan üreticiye 8 Aralık’taki zamdan sonra elektriğe yüzde 125 zam geldi. Onun dışında mazot 9,80’di 20 liraya yükseldi. Son zam tüketiciye yüzde 25 oranında yansır diye düşünüyorum” dedi.

“LOJİSTİĞE YÜZDE 100 ZAM GELDİ”

Yüzde 21,20 civarında gelen zammın üzerine operasyon maliyetlerinden yüzde 2-3 oranında daha ekleneceğini belirten Mızrak, “Tüketiciye yüzde 25 civarında yansıma olur. Sektörel anlamda lojistik bizim en önemli lokomotiflerimizden biri ve yüzde 100 oranında zam geldi. Enerji yine aynı şekilde yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Sütü işleyen üreticiler bunu da yansıtır diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

SÜT FİYATLARINA DÖVİZ DARBESİ

Süt fiyatlarındaki artış nedenini açıklayan Mızrak, “Esasında süt yemi kullanılıyor ineklerde. Süt yemi dolar endeksli olduğu için artış yaşandı. Süt yemi 100 lira civarında satılırken 300 liraya çıktı. Süt yemindeki artıştan dolayı süt fiyatlarında artış yaşanıyor. Artışın en önemli sebebi budur. Yem ithalatındaki her artış direkt olarak süt fiyatını etkiliyor. Buna çözüm olarak devlet yem oranları sübvanse etmeli. Böylece gıda enflasyonu yıl sonunda ciddi bir rakama ulaşmasın. Yem fiyatlarındaki artış süt fiyatlarını da etkiliyor. Süte zam yapıldıktan bir süre sonra yeme zam yapılıyor. Köylünün cebinde zam daha girmeden yeme gidiyor. Böyle kısır bir döngü var” dedi.

“KÖYLÜ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

Süt tedarikinde problem olmadığını belirten Genel Müdür Celil Mızrak, “Genç köylü artık bu işi yapmıyor. Büyük süt firmaları artık tesislerde yapıyor. Bu işi yapan köylünün yaş ortalaması 50 civarında. Köylü az para kazanıyor. Emeğinin karşılığını alamıyor. Önlem alınmazsa Ramazan sonunda bir zam daha yapılacak gibi duruyor. Zincirin ilk halkası memnun olmadığı için bu son halkaya kadar devam edecek” dedi.

“BİR KOVA 50 LİRA OLACAK”

“Yem fiyatlarında devlet bir destekleme yapmalı” diyen Mızrak, “Destek oranı yükseldi ama yetersiz. Yem fiyatlarında sübvanse şart. Yoksa bir kova yoğurt 50 lira olacak, bir kalıp peynir 150 lira olacak. Bunun önünü alamayız. Standart fiyat politikası olmadıktan sonra bu zamlar devam eder. Ulusal Süt Konseyi yaptığı açıklamada, 30 Nisan 2022’ye kadar geçerli olacak demiş. Mayısta yine zam gelebileceği şeklinde yorumlanabilir. Eskiden senede bir kere zam gelirken biz geçen sene 4 kere zam aldık ve toplamı yüzde 100 ediyor. Daha 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 22 zam geldi. Geçen seneye göre öngörürsek yine yüzde 100’lük bir artışı gösteriyor. Devlet devreye girmezse son tüketici ürünü çok çok pahalıya alacak” açıklamalarında bulundu.