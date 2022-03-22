İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Dünya Su Günü ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık, “Su yönünden her türlü tedbirimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz altyapı yatırımlarıyla içme suyunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 26 seviyelerine kadar indirdik. Büyük bir ivme kazandığımız bu yolda hedefimiz, kayıp kaçak oranını modern şehirler seviyesine getirmek olacak. 2021 yılı sonu itibariyle 873 bin 785 adet aboneye hizmet veriyoruz. Baraj, göl, gölet, yerel su kaynakları ve yeraltı kuyularından elde edilen suların abonelerimize sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için 13 adet içme suyu arıtma tesisi ve 12 bin 252 km uzunluğunda içme suyu şebekesi işletiyoruz” ifadelerini kullandı.
22 Mar 2022 - 16:58- Gündem Güncelleme: 22 Mar 2022 - 17:00
İçme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 26
Dünya Su Günü ile ilgili açıklama yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “İçme suyunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 26 seviyelerine kadar indirdik” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.