22 Mar 2022 - 16:58- Gündem G: 22 Mar 2022 - 17:00

İçme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 26

Dünya Su Günü ile ilgili açıklama yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “İçme suyunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 26 seviyelerine kadar indirdik” dedi
İçme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 26 mask

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Dünya Su Günü ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık, “Su yönünden her türlü tedbirimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz altyapı yatırımlarıyla içme suyunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 26 seviyelerine kadar indirdik. Büyük bir ivme kazandığımız bu yolda hedefimiz, kayıp kaçak oranını modern şehirler seviyesine getirmek olacak. 2021 yılı sonu itibariyle 873 bin 785 adet aboneye hizmet veriyoruz. Baraj, göl, gölet, yerel su kaynakları ve yeraltı kuyularından elde edilen suların abonelerimize sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için 13 adet içme suyu arıtma tesisi ve 12 bin 252 km uzunluğunda içme suyu şebekesi işletiyoruz” ifadelerini kullandı.

22 Mar 2022 - 16:58 - Gündem

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