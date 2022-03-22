Başkan Hürriyet, ekibiyle 2021 Faaliyet Raporu’nu değerlendirdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülecek olan 2021 Faaliyet Raporu’nu; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte masaya yatırdı. Toplantıda, İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile 2021 yılında hayata geçirdiği projeler ve müdürlüklerin genel çalışmaları konuşuldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanacak İzmit Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu Nisan ayı meclis toplantısında görüşülecek.