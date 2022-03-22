İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülecek olan 2021 Faaliyet Raporu’nu; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte masaya yatırdı. Toplantıda, İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile 2021 yılında hayata geçirdiği projeler ve müdürlüklerin genel çalışmaları konuşuldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanacak İzmit Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu Nisan ayı meclis toplantısında görüşülecek.
22 Mar 2022 - 16:59- Gündem Güncelleme: 22 Mar 2022 - 17:01
Başkan Hürriyet, ekibiyle 2021 Faaliyet Raporu’nu değerlendirdi
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetim ekibiyle birlikte İzmit Belediyesinin 2021 Faaliyet Raporunu değerlendirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.