22 Mar 2022 - 17:00- Ekonomi G: 22 Mar 2022 - 17:01

MANAKİN’den GTÜ’ye tarım otomasyon cihazı 

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında MANAKİN’den GTÜ’ye yerli üretim Akıllı Tarım Otomasyon Cihazı kurulumu gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslar arası  standartlarda her yerde topraksız tarım için önemli bir adım ilk defa yerli üretim gerçekleştirilerek atılmış oldu. 
MANAKİN’den GTÜ’ye tarım otomasyon cihazı  mask

ODTÜ Teknokent’te faaliyet göstermekte olan MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş. ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında geçtiğimiz yaz imzalanan protokol sonrasında yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen yerli akıllı tarım otomasyon cihazının kurulumu ve gösterimi, GTÜ-ATAM Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, GTÜ-ATAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mine Gül Şeker ve MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş. kurucu ortakları Çağdaş Kızak ve İhsan Öztürk ile GTÜ kampüsünde bulunan LED Destekli Dikey Tarım Laboratuvarı'nda (LAVFARM) gerçekleştirildi. 

BİTKİ YETİŞTİRMEK

Tarımsal verimi artırmak, güvenilir ürün elde etmek, şehirlerde tarımın önünü açmak, erkencilik sağlamak, su israfını önlemek, zirai ilaç kullanımını ortadan kaldırmak ve tüm yıl çevresel faktörlerden etkilenmeden küçük alanlarda yüksek verimli sebze ve tıbbi aromatik bitki yetiştirmek amacıyla, sera ve kapalı alanların ortam kontrollerini optimum düzeye çıkarmayı hedefleyen tarımsal otomasyon sistemleri geliştiren MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş, kurulumu gerçekleştirilen Farmomnia isimli akıllı tarım otomasyon cihazı sayesinde yetiştirilecek bitkilerin pH, EC, sıcaklık-nem, su deposu sıcaklığı, depo doluluğu gibi verilerini analiz ve rapor edebilecek.  

 

22 Mar 2022 - 17:00 - Ekonomi

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