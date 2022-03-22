22 Mar 2022 - 17:01- Ekonomi G: 22 Mar 2022 - 17:02

Henkel, portföyünü satın alımlarla güçlendiriyor

Henkel’in yeni global inovasyon merkezi yaklaşık 130 milyon Euro değerinde bir yatırım ile Almanya Düsseldorf’ta açıldı.
Henkel, portföyünü satın alımlarla güçlendiriyor mask

Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alan Henkel, inovasyon alanında da 2021 yılında ilerlemeler kaydetti. Henkel ayrıca, 130 milyon Euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek, Düsseldorf’ta Yapıştırıcı Teknolojileri için yeni global inovasyon merkezini açtı.

ORGANİK SATIŞ

2021 mali yılında Henkel, 2020’ye kıyasla yüzde 7,8 oranında organik satış büyümesi kaydederek, yaklaşık 20,1 milyar Euro değerinde organik satışa ulaştı. Endüstriyel işlere ve Profesyonel iş birimine yönelik talepteki kayda değer iyileşme, büyüme üzerinde oldukça pozitif bir etki sağladı. Düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 4,2 oranında artarak 2,7 milyar Euro değerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 13,4 ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinde gözlenirken, imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık ise 4,56 Euro’ya yükseldi. Bu ise, serbest kur ile yüzde 9,2 oranında kayda değer bir ilerlemeye karşılık geliyor.

STRATEJİK GÜNDEM

Henkel CEO'su Carsten Knobel, “Stratejik gündemimizi istikrarlı bir şekilde ileri taşıyoruz ve birçok önemli alanda oldukça iyi bir gelişme sağlamış bulunuyoruz. Öte yandan bazı alanlarda daha etkili bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Bu sebeple, ‘Amaca Yönelik Büyüme’ gündemimizi bir üst seviyeye taşıyoruz” dedi.

22 Mar 2022 - 17:01 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.656.261 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Zeytinoğlu, ABD’de önemli temaslarda bulundu mask
Başkan Zeytinoğlu, ABD’de önemli temaslarda bulundu
Yıldız Holding’den fırsat eşitliği mask
Yıldız Holding’den fırsat eşitliği
Henkel, portföyünü satın alımlarla güçlendiriyor mask
Henkel, portföyünü satın alımlarla güçlendiriyor
MANAKİN’den GTÜ’ye tarım otomasyon cihazı  mask
MANAKİN’den GTÜ’ye tarım otomasyon cihazı 
Aksoy, “2022 Türkiye SKA Öncüsü” seçildi mask
Aksoy, “2022 Türkiye SKA Öncüsü” seçildi
ING Türkiye’den üst düzey atama mask
ING Türkiye’den üst düzey atama
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL