Henkel, portföyünü satın alımlarla güçlendiriyor

Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alan Henkel, inovasyon alanında da 2021 yılında ilerlemeler kaydetti. Henkel ayrıca, 130 milyon Euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek, Düsseldorf’ta Yapıştırıcı Teknolojileri için yeni global inovasyon merkezini açtı.

ORGANİK SATIŞ

2021 mali yılında Henkel, 2020’ye kıyasla yüzde 7,8 oranında organik satış büyümesi kaydederek, yaklaşık 20,1 milyar Euro değerinde organik satışa ulaştı. Endüstriyel işlere ve Profesyonel iş birimine yönelik talepteki kayda değer iyileşme, büyüme üzerinde oldukça pozitif bir etki sağladı. Düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 4,2 oranında artarak 2,7 milyar Euro değerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 13,4 ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinde gözlenirken, imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık ise 4,56 Euro’ya yükseldi. Bu ise, serbest kur ile yüzde 9,2 oranında kayda değer bir ilerlemeye karşılık geliyor.

STRATEJİK GÜNDEM

Henkel CEO'su Carsten Knobel, “Stratejik gündemimizi istikrarlı bir şekilde ileri taşıyoruz ve birçok önemli alanda oldukça iyi bir gelişme sağlamış bulunuyoruz. Öte yandan bazı alanlarda daha etkili bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Bu sebeple, ‘Amaca Yönelik Büyüme’ gündemimizi bir üst seviyeye taşıyoruz” dedi.