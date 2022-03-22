ARÇELİK su tasarrufu sağladı

Arçelik, iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri oldu. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Eski teknolojiye sahip ürünleri, güçlü Ar-Ge’mizle geliştirdiğimiz enerji ve su verimliliği daha yüksek, çevre dostu ürünlerle değiştirerek son 8 yılda 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit.

GÜNLÜK TÜKETİM

Ayrıca işletmelerimizde son 12 yılda su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımızla da 2,7 milyon hanenin günlük tüketimine denk su tasarrufu sağladık. Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri olarak, su yönetimi alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.