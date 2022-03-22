ARÇELİK su tasarrufu sağladı

Arçelik, iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri oldu. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Eski teknolojiye sahip ürünleri, güçlü Ar-Ge’mizle geliştirdiğimiz enerji ve su verimliliği daha yüksek, çevre dostu ürünlerle değiştirerek son 8 yılda 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit.
GÜNLÜK TÜKETİM
Ayrıca işletmelerimizde son 12 yılda su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımızla da 2,7 milyon hanenin günlük tüketimine denk su tasarrufu sağladık. Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri olarak, su yönetimi alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.