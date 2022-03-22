22 Mar 2022 - 17:02- Ekonomi G: 22 Mar 2022 - 17:03

Yıldız Holding’den fırsat eşitliği

Fırsat eşitliği alanında hayata geçirdiği uygulamalarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçen yıl Kadın Platformu’nu kuran Yıldız Holding, 2021 Raporu’nu açıkladı.
Yıldız Holding’den fırsat eşitliği mask

Rapora göre fırsat eşitliği alanında örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding şirketlerinde, kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın oranı ve terfi oranlarında yüzde 50’ye yakın artış sağlandı. 2020 yılında Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanların yüzde 42’sini kadınlar oluştururken, 2021 yılında Yıldız Holding şirketlerinde yeni işe alınan kadın çalışan oranı yüzde 49 oldu.

KADINLARIN ORANI

Godiva’da yeni işe alınanların yüzde 77’sini ve ŞOK Marketler’de yüzde 53’ünü kadınlar oluşturdu. Diğer yandan Holding şirketleri genelinde 2020 yılında terfi alanların yüzde 34’ü kadınken, 2021 yılında bu oran yüzde 45’e yükseldi. Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, “ Fırsat eşitliğinde iş dünyası için rol model oluşturuyoruz” dedi.

22 Mar 2022 - 17:02 - Ekonomi

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