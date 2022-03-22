Yıldız Holding’den fırsat eşitliği

Rapora göre fırsat eşitliği alanında örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding şirketlerinde, kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın oranı ve terfi oranlarında yüzde 50’ye yakın artış sağlandı. 2020 yılında Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanların yüzde 42’sini kadınlar oluştururken, 2021 yılında Yıldız Holding şirketlerinde yeni işe alınan kadın çalışan oranı yüzde 49 oldu.
KADINLARIN ORANI
Godiva’da yeni işe alınanların yüzde 77’sini ve ŞOK Marketler’de yüzde 53’ünü kadınlar oluşturdu. Diğer yandan Holding şirketleri genelinde 2020 yılında terfi alanların yüzde 34’ü kadınken, 2021 yılında bu oran yüzde 45’e yükseldi. Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, “ Fırsat eşitliğinde iş dünyası için rol model oluşturuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.