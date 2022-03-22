Darüşşafaka Sınavı, 29 Mayıs’ta İzmit Atatürk Ortaokulu’nda

1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, dört Osmanlı aydını tarafından kurulan ve 159 yıllık tarihinde binlerce öğrencinin hayatına dokunan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek.
2021’DE 14 KOCAELİLİ ÖĞRENCİ
Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor. Geçen yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda Kocaeli’den 14 öğrenci başarı göstermiş ve Türkiye’nin en köklü kurumlarından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim almaya başlamıştı. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 31 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.
SINAVIN YAPILACAĞI 31 İL
Adana
Afyonkarahisar
Ağrı
Ankara
Antalya
Balıkesir
Bursa
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Karabük
Kars
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Mardin
Mersin
Samsun
Sivas
Siirt
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van.
SON BAŞVURU TARİHİ: 23 MAYIS
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Öğrencinin,
· T.C. vatandaşı olması
· Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
· Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması
· 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
· 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
· Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
· Nüfus cüzdanı fotokopisi
· Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
· Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
· Başvuru Formu (doldurulmuş)
Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.