Darüşşafaka Sınavı, 29 Mayıs’ta İzmit Atatürk Ortaokulu’nda

1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, dört Osmanlı aydını tarafından kurulan ve 159 yıllık tarihinde binlerce öğrencinin hayatına dokunan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek.

2021’DE 14 KOCAELİLİ ÖĞRENCİ

Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor. Geçen yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda Kocaeli’den 14 öğrenci başarı göstermiş ve Türkiye’nin en köklü kurumlarından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim almaya başlamıştı. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 31 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

SINAVIN YAPILACAĞI 31 İL

Adana

Afyonkarahisar

Ağrı

Ankara

Antalya

Balıkesir

Bursa

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Karabük

Kars

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Mardin

Mersin

Samsun

Sivas

Siirt

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van.

SON BAŞVURU TARİHİ: 23 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin,

· T.C. vatandaşı olması

· Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

· Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

· 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

· 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

· Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

· Başvuru Formu (doldurulmuş)

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.