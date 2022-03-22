Başkan Zeytinoğlu, ABD’de önemli temaslarda bulundu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ne düzenlenen Ticari Diplomasi Etkinlikleri’ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılım sağladı. Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 14-18 Mart tarihleri arasında ABD’ye düzenlenen programa katılan Türk heyet, Washington ve New York'ta ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirdi, bir dizi temaslarda bulundu.

KALABALIK BİR HEYET

Zeytinoğlu’nun yoğun temaslarda bulunduğu ziyaret programındaki heyette; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ile iş dünyasından isimler ve bürokratlar yer aldı.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ

Program kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’ni ziyaret eden heyet burada basın toplantısı gerçekleştirdi. Ziyaretin amacının paylaşıldığı ve soruların yanıtlandığı basın toplantısında Zeytinoğlu, Türkiye'nin ihracatında ABD pazarının önemine dikkati çekerek, Türkiye’nin tezlerini muhataplarıyla paylaşmak için ABD’de olduklarını söyledi.

İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞMELER

Zeytinoğlu; Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüşmeler yapan heyetle birlikte, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile ABD Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Heyet, ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından olan Atlantic Council’de ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artırılması konusunda yuvarlak masa toplantısı yaptı, Amerikalı ve uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HEYET NEW YORK’TA

Program çerçevesinde, transatlantik ihracatında Türkiye'nin rolünün artırılmasına yönelik paneller ve ticari diplomasi çalıştaylarına katılan Zeytinoğlu, New York'taki Türkevi'nde, "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" ve "Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı panellerde konuşma yaptı. Zeytinoğlu konuşmasında ABD ve Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonundan bu yana müttefik iki ülke olduğunu belirterek, "Son yıllarda Türkiye-ABD ilişkilerinde iniş çıkışlar oldu ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan son kriz, transatlantik ittifakı ve bunun içinde Türkiye'nin önemini ortaya koyuyor" dedi.

ATILACAK YENİ ADIMLAR

Türkiye ile ABD arasında ilişkileri canlandırmanın ve derinleştirmenin tam zamanı olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, ekonomik ve ticari alanda atılacak adımların önemine vurgu yaparak, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2009'daki 10,8 milyar dolardan 2020'de 18 milyar dolara, 2021'de de 28 milyar dolara çıktı. Ve hala ticari hacmi ve çeşitliliği yükseltme konusunda büyük bir potansiyel var. Türkiye'deki ABD yatırımlarının arttırılması iki ülke arasındaki ilişkilere ve hedeflenen 100 milyar dolar ticaret seviyesine pozitif etki yapacaktır. Rusya'da bulunan bazı ABD şirketlerinin mevcut krizden dolayı Türkiye'ye yönelmesini bekliyoruz. Türkiye'nin bu konuda kapıları açıktır" ifadesini kullandı.

İŞ İNSANLARI İLE BULUŞMA

Türkevi’nde iş insanları ile düzenlenen yemeğe katılan Zeytinoğlu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu. New York Başkonsolosluğu’nu da ziyaret eden heyet, Başkonsolos Reyhan Özgür'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.