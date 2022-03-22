22 Mar 2022 - 17:06- Gündem G: 22 Mar 2022 - 17:08

28 Haziran affetmiyor! “3-0”
28 Haziran affetmiyor! “3-0” mask
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Bursa’da başlayan Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Türkiye Yarı Finallerinde mücadele eden 28 Haziran İlk Öğretim Okulu ilk maçını İstanbul Alibeyköy Orta Okulu ile oynadı. Maçı baştan sona üstün götüren ekibimiz farkı kaçırdığı maç sonunda rakibini Arda, Emircan ve Ensar’ın golleri ile 3-0 mağlup ederek yarı finallere çok iyi başladı. Bizim çocuklar maçın ardından Kocaelispor atkısı açarak galibiyeti kutladı.

HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ

Kocaelispor U-13 takımının futbolcularından oluşan, Göksel Ali Argun ile Erhan Okur'un çalıştırdığı yeşil siyahlılarda kaptan Levent maç öncesi rakip takım kaptanına Kocaelispor flaması verdi ve rakibine başarı dileğinde bulundu. Ekibimizde hedef Bursa’dan birinci dönüp adını Manisa’daki Türkiye finallerine yazdıracak.

 

22 Mar 2022 - 17:06 - Gündem

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