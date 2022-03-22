28 Haziran affetmiyor! “3-0”

Bursa’da başlayan Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Türkiye Yarı Finallerinde mücadele eden 28 Haziran İlk Öğretim Okulu ilk maçını İstanbul Alibeyköy Orta Okulu ile oynadı. Maçı baştan sona üstün götüren ekibimiz farkı kaçırdığı maç sonunda rakibini Arda, Emircan ve Ensar’ın golleri ile 3-0 mağlup ederek yarı finallere çok iyi başladı. Bizim çocuklar maçın ardından Kocaelispor atkısı açarak galibiyeti kutladı.
HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ
Kocaelispor U-13 takımının futbolcularından oluşan, Göksel Ali Argun ile Erhan Okur'un çalıştırdığı yeşil siyahlılarda kaptan Levent maç öncesi rakip takım kaptanına Kocaelispor flaması verdi ve rakibine başarı dileğinde bulundu. Ekibimizde hedef Bursa’dan birinci dönüp adını Manisa’daki Türkiye finallerine yazdıracak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.