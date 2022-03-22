İzmit Zabıtası, kayıp telefonu sahibine ulaştırdı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin kontrollerinin yanı sıra kayıp eşyalarla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Duyarlı bir vatandaş tarafından Zabıta Müdürlüğü’ne bırakılan kayıp telefon ile ilgili titiz bir çalışma yürüten zabıta ekipleri kısa sürede telefonun sahibine ulaşarak tutanak karşılığı teslim etti. Kaybettiği telefonu zabıta yetkililerinden teslim alan vatandaş, “Telefonumu muhafaza edip bana ulaştıran zabıta ekiplerine ve duyarlı vatandaşa çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.