22 Mar 2022 - 21:15- Siyaset G: 22 Mar 2022 - 21:36

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir istifa etti!

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir görevinden istifa etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir istifa etti! mask
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24 Temmuz 2020 tarihinde AKP Genel Merkezi tarafından AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan, 25 Şubat 2021 tarihinde de gerçekleştirilen kongrede seçilmiş başkan olan Baki Özdemir istifa etti. Parti tüzüğü gereği 30 yaşına girer girmez görevinden istifa ettiği öne sürülen Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.

“GERİ DÖNDÜRDÜ”

Özdemir söz konusu istifa ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:   “MKYK üyeliği yapmış olduğum süreçte Kocaeli Gençlik kollarımızın adaylık sürecinde 7 arkadaşımızın aday olmasına hep beraber şahitlik etmiştik. Adaylık başvurumuzun olmamasına rağmen Genel merkezimizin baskıları ve teşkilatımızın yoğun teveccühü neticesinde gönlümüzdeki dava aşkı bizleri Kocaelimize Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesiyle geri döndürdü.

“GÖREVİME VEDA EDİYORUM”

24 Temmuz 2020 gibi böylesine önemli bir günden bugüne aldığımız bayrağı en üst noktaya taşıma gayretinde olduk. Rabbimiz bizlere binlerce gencin gönlüne girebilmeyi, yüzlerce hayırlı çalışmaya imza atabilmeyi nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Kocaeli Her Zamanki Yerinde’ dedirtebilmek maşallah Kocaeli dedirtebilmek tekrardan bizlere nasip oldu. Hayatımın en gururlu ve onurlu vazifesi olan Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesinden 30’uncu yaşımın ilk günü olan 22 Mart Salı günü genel merkezimizden affımı isteyerek görevime veda ediyorum.”

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22 Mar 2022 - 21:15 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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