AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir istifa etti!

24 Temmuz 2020 tarihinde AKP Genel Merkezi tarafından AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan, 25 Şubat 2021 tarihinde de gerçekleştirilen kongrede seçilmiş başkan olan Baki Özdemir istifa etti. Parti tüzüğü gereği 30 yaşına girer girmez görevinden istifa ettiği öne sürülen Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.
“GERİ DÖNDÜRDÜ”
Özdemir söz konusu istifa ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi: “MKYK üyeliği yapmış olduğum süreçte Kocaeli Gençlik kollarımızın adaylık sürecinde 7 arkadaşımızın aday olmasına hep beraber şahitlik etmiştik. Adaylık başvurumuzun olmamasına rağmen Genel merkezimizin baskıları ve teşkilatımızın yoğun teveccühü neticesinde gönlümüzdeki dava aşkı bizleri Kocaelimize Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesiyle geri döndürdü.
“GÖREVİME VEDA EDİYORUM”
24 Temmuz 2020 gibi böylesine önemli bir günden bugüne aldığımız bayrağı en üst noktaya taşıma gayretinde olduk. Rabbimiz bizlere binlerce gencin gönlüne girebilmeyi, yüzlerce hayırlı çalışmaya imza atabilmeyi nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Kocaeli Her Zamanki Yerinde’ dedirtebilmek maşallah Kocaeli dedirtebilmek tekrardan bizlere nasip oldu. Hayatımın en gururlu ve onurlu vazifesi olan Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesinden 30’uncu yaşımın ilk günü olan 22 Mart Salı günü genel merkezimizden affımı isteyerek görevime veda ediyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.