22 Mar 2022 - 21:18- Gündem G: 22 Mar 2022 - 21:20

Yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 90 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
Yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu duyurdu. 22 Mart Salı gününün verilerine göre, 296 bin 866 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 17 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 22 bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.05, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.29 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 759 bin 605, 2’nci dozda 52 milyon 939 bin 958 ve 3’üncü dozda 27 milyon 516 bin 735 olmak üzere 146 milyon 561 bin 848 aşı uygulandı.

22 Mar 2022 - 21:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.656.261 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
28 Haziran affetmiyor! “3-0” mask
28 Haziran affetmiyor! “3-0”
ARÇELİK su tasarrufu sağladı mask
ARÇELİK su tasarrufu sağladı
Başkan Hürriyet, ekibiyle 2021 Faaliyet Raporu’nu değerlendirdi mask
Başkan Hürriyet, ekibiyle 2021 Faaliyet Raporu’nu değerlendirdi
KOTO Başkan Adayı Bıyıklı: ’’Down sendromlu bireyleri topluma kazandırmalıyız’’ mask
KOTO Başkan Adayı Bıyıklı: ’’Down sendromlu bireyleri topluma kazandırmalıyız’’
Temizkan'dan ’22 Mart Dünya Su Günü’ açıklaması mask
Temizkan'dan ’22 Mart Dünya Su Günü’ açıklaması
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak mask
İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı yaptırılacak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL