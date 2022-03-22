Yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu duyurdu. 22 Mart Salı gününün verilerine göre, 296 bin 866 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 17 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 22 bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.05, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.29 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 759 bin 605, 2’nci dozda 52 milyon 939 bin 958 ve 3’üncü dozda 27 milyon 516 bin 735 olmak üzere 146 milyon 561 bin 848 aşı uygulandı.