Olay, Kartepe ilçesi Suadiye Çepni Mahallesi Nafiz Okumuş Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Hasan Turan’dan iki gündür haber alamayan komşuları, kontrol etmek için gittikleri evde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Turan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hasan Turan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
23 Mar 2022 - 09:15- Asayiş Güncelleme: 23 Mar 2022 - 10:06
İki gündür haber alınamayınca öldüğü ortaya çıktı
Kocaeli’de iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.