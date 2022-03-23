23 Mar 2022 - 09:15- Asayiş G: 23 Mar 2022 - 10:06

İki gündür haber alınamayınca öldüğü ortaya çıktı

Kocaeli’de iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İki gündür haber alınamayınca öldüğü ortaya çıktı mask

Olay, Kartepe ilçesi Suadiye Çepni Mahallesi Nafiz Okumuş Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Hasan Turan’dan iki gündür haber alamayan komşuları, kontrol etmek için gittikleri evde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Turan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hasan Turan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

23 Mar 2022 - 09:15 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.657.368 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı mask
Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı
Çatıda çıkan yangın korkuttu mask
Çatıda çıkan yangın korkuttu
Nevruz kutlamasında 4 şüpheli gözaltına alındı mask
Nevruz kutlamasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Tıra çarpan otomobil takla attı mask
Tıra çarpan otomobil takla attı
Servis minibüsü şarampole devrildi mask
Servis minibüsü şarampole devrildi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL