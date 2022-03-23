23 Mar 2022 - 09:18- Asayiş G: 23 Mar 2022 - 09:20

Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen 5 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

23 Mar 2022 - 09:18 Kocaeli- Asayiş

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