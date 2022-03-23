Tekerlekli Sandalyede Dans gösterisi 26 Mart’ta İzmit’te 

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ve Marmara Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü (Özel Marmara Koleji) işbirliği ile ‘Tekerlekli Sandalye Dans Projesi’ topluluğunun Tekerlekli Sandalye Dans Gösterisi gerçekleşecek. Program 26 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Marmara Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü’nde gerçekleşecek.
İZMİR BÜYÜKŞEHİRİN DESTEKLERİYLE KURULAN TOPLULUK İZMİT’TE
İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan ‘Tekerlekli Sandalye Dans Projesi’ topluluğunun Sanat Yönetmeni-Kareografı Banu Dağcıoğlu, Fotoğrafçılar Arslan Türegün-Vedat Arık, Repetitör Ersin Evren iken dansçılar ise Mehmet Arık, Caner Türkseven, Alperen Çalışkan, Yasemin Uğurcan, Nur Özgül, Neşe Aydemir, Sude Yubaş ve Özlem Babasız’dan oluşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.