23 Mar 2022 - 09:36- Gündem G: 23 Mar 2022 - 09:38

Tekerlekli Sandalyede Dans gösterisi 26 Mart’ta İzmit’te 

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ve Marmara Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü ortaklığında “Tekerlekli Sandalye Dans Gösterisi” gerçekleşecek
Tekerlekli Sandalyede Dans gösterisi 26 Mart’ta İzmit’te  mask

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ve Marmara Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü (Özel Marmara Koleji) işbirliği ile ‘Tekerlekli Sandalye Dans Projesi’ topluluğunun Tekerlekli Sandalye Dans Gösterisi gerçekleşecek. Program 26 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Marmara Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü’nde gerçekleşecek. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİRİN DESTEKLERİYLE KURULAN TOPLULUK İZMİT’TE

İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan ‘Tekerlekli Sandalye Dans Projesi’ topluluğunun Sanat Yönetmeni-Kareografı Banu Dağcıoğlu, Fotoğrafçılar Arslan Türegün-Vedat Arık, Repetitör Ersin Evren iken dansçılar ise Mehmet Arık, Caner Türkseven, Alperen Çalışkan, Yasemin Uğurcan, Nur Özgül, Neşe Aydemir, Sude Yubaş ve Özlem Babasız’dan oluşuyor.  

23 Mar 2022 - 09:36 - Gündem

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