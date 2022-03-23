23 Mar 2022 - 09:37- Gündem G: 23 Mar 2022 - 09:38

Kartepe’de 18 Mart Çanakkale sergisi

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen “18 Mart Çanakkale Sergisi” geniş bir katılımla açıldı. Sergi açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizi Çanakkale’ye götüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Kartepe’de 18 Mart Çanakkale sergisi mask

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “18 Mart Çanakkale Sergisi” açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan sergi açılışına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

GENÇLER ÇANAKKALE’YE GİDİYOR

Sergi açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Çanakkale Destanı’nı çok iyi anlamak ve öğrenmek durumundayız. Nice yiğitlerimiz cepheye giderken, bir daha geri dönmeyeceklerini bilerek gittiler. O gün atalarımızın şehadeti bayrağımızı göklerde dalgalanmasına vesiledir. Gençlerimizi Çanakkale’yi anlamak için Kültür Müdürlüğümüz aracılığı ile Çanakkale’ye götüreceğiz. Dünya genelinde yaşanan olayları görüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olarak bütün sorunların üstesinden gelebiliriz” dedi.

TARİHİMİZİ İYİ BİLİP, İYİ ÖĞRENMELİYİZ

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ise “Dünya genelinde yaşananları herkes bilmektedir. Kartepe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çanakkale Destanı bir milletin yeniden doğuşudur. Tarihimizi iyi bilip, iyi öğrenmeliyiz” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından şehitlerimiz için dua edildi. Ardından Çanakkale Türküsü seslendirildi.

26 MART’A KADAR AÇIK

18 Mart Çanakkale Sergisi açılışı sonrasında Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, hazırlanan anı defterini imzaladılar. Protokol üyeleri sergide Çanakkale’den getirilen gerçek malzemeleri incelediler. Sergiye gelenlere Çanakkale Cephesi’nde askerlerimizin yediği şekersiz üzüm hoşafı ve bir parça somun ekmek verildi. Şanlı Çanakkale Destanımızın en özel hatıralarını görebileceğiniz 18 Mart Çanakkale Sergisi Özdilik AVM’e 26 Mart’a kadar açık olacak.

23 Mar 2022 - 09:37 - Gündem

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