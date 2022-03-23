Özel Bilgi Küpü ELT2022 semineri düzenledi

Özel Bilgi Küpü Okulları bu yıl ilkini düzenledikleri “Bilgi Küpü College ELT Conference “ ile Türk ve yabancı konuşmacıların ilimizde ağırlayarak yabancı dil eğitimine verdikleri önemi ve katkıyı bir kez daha göstermiş oldular. Bilgi Küpü Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Enis Ünal ve Yabancı Diller Bölümünün birlikte organize ettiği konferansa olumsuz hava şartlarına rağmen İlimizden ve Sakarya, Bursa, Yalova gibi illerden İngilizce öğretmenlerinin yoğun katılım sağladı.

Konferans hakkında konuşan Enis ÜNAL “ ‘Bilgi Küpü ELT Conference’ hem ilimiz adına hem de okumuz adına olumlu katkılar sağlayan bir organizasyondur. Bugün burada ilimizden ve çevre illerden katılımcıların yer aldığı büyük bir organizasyon düzenliyoruz. Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Bu yıl aramızda İnkaş Publishing’den John BARTH, National Geographic Publishing’den Amir ESKMHANI, Oxford University Press’ten Andrew BOSSON, Pearson Publishing’den Tony GURR ve Cambridge Publishing’den Devrim ÖZDEMİR yer almakta. Tüm konuşmacılarımız alanlarında önemli yerlere sahipler ve yabancı dil öğrenimi ve öğretimi hakkında gelen misafirlerimize dil eğitimiyle alakalı temel bilgilerin yanında eğitim süresince işlerine yarayacak özel bilgiler paylaştılar.

Ben kendilerine ve bizlere destek olan yayınevlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Bilgi Küpü ELT Conference uzun yıllar kurumumuzda yapılmaya devam edecektir. Son olarak tüm katılımcılarımızın seminer sonunda mutlu ayrılmaları ne kadar doğru iş yaptığımızın en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum.”Dedi.

HEDİYE ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Gün boyu süren seminerin ve sertifikaların verilmesinin ardından katılımcı öğretmenler arasında hediye çekilişi yapıldı. Birbirinden değerli hediyelerin kura ile dağıtılmasından sonra toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle seminer sona erdi.