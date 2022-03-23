Bu otomobilden sağ çıktılar

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde meydana geldi. Fırat Y. idaresindeki 41 FR 126 plakalı Tofaş marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin E. araç içinde sıkıştı, sürücüsü Fırat Y. de hafif yaralandı. Aydınlatma direğinin lambası da park halindeki bir otomobilin arka camına isabet etti. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Hasan Hüseyin E., itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasan Hüseyin E. ve Fırat Y., olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Parçalanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.