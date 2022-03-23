Başkan Şayir, emekliye ayrılan çalışma arkadaşları ile yemekte buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir göreve geldiği günden bu yana uzun yıllar belediyede görev aldıktan sonra emekliliğe ayrılan çalışma arkadaşları ile kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde bulunan düğün salonunda gerçekleşen yemeğe Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Av. Fevzi Karadaş, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Dilovası Belediyesi personeli katıldı.

DİLOVASI SİZLERİN SAYESİNDE GÜZEL

Çalışma arkadaşları ile yakından ilgilenen Başkan Şayir, masaları tek tek dolaşarak hasbıhal etti. Programda kısa bir konuşma yapan Başkan Şayir, “Uzun süre belediyemizde çalışarak halkımıza hizmet veren ve emekliliğe ayrılan arkadaşlarımız için bir aradayız. Hepimizin ortak derdi ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çalışarak ilçemize ve halkımıza önemli hizmetler sunduk. Bundan sonra da omuz omuza ilçemize hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şunu unutmayın ki; Dilovası sizlerin sayesinde güzel. Dilovası’nın her köşesinde emeğiniz var. 3 yıl gibi bir süre birlikte çalıştık. Biz bir aile olduk. Hepinize teşekkür ediyorum.

BAŞKAN ŞAYİR, TEŞEKKÜR ETTİ

Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza emekleri için ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda hepinize ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bundan böyle bu birlik ve beraberliğinizi sürdürmenizi temenni ediyorum” dedi.