Başiskele'de 3+1 123 m² daire icradan satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazların ortak özellikleri İMAR DURUMU:İlgili Belediyesinden alınan 05.06.2014 tarih ve 507 Sayılı imar durumunda parselin E:0,90, 3 kat Hmax 9,50m. Yüksekliğinde inşaat yapılabileceği belirtilmiştir. Ulaşım ve çevre etkenleri iyi olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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