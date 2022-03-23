Satılmasına karar verilen taşınmazların ortak özellikleri İMAR DURUMU:İlgili Belediyesinden alınan 05.06.2014 tarih ve 507 Sayılı imar durumunda parselin E:0,90, 3 kat Hmax 9,50m. Yüksekliğinde inşaat yapılabileceği belirtilmiştir. Ulaşım ve çevre etkenleri iyi olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
23 Mar 2022 - 09:58- Gündem Güncelleme: 23 Mar 2022 - 10:01
Başiskele'de 3+1 123 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 3+1 123 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.