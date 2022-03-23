Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri: Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kadıköy mahallesi, 3663 ada, 17 parsel, arsa vasıflı taşınmaz olup, İzmit ilçesi, Erenler mah. Hasat Sok. No:8 adresindedir, İzmit merkeze ve Anıtparka yakın konumdadır, üzerinde 55 m2 taban alanlı, tek katlı, 15-20 yıllık prefabrik yapı tarzında yapılmış, konut olarak kullanılan yapı vardır, konut alanında kalır, bitişik nizam 3 kat inşaat izni vardır.
23 Mar 2022 - 10:00- Gündem Güncelleme: 23 Mar 2022 - 10:02
İzmit'te tek katlı yapı mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te tek katlı yapı mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.