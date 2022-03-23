İzmit'te tek katlı yapı mahkemeden satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri: Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kadıköy mahallesi, 3663 ada, 17 parsel, arsa vasıflı taşınmaz olup, İzmit ilçesi, Erenler mah. Hasat Sok. No:8 adresindedir, İzmit merkeze ve Anıtparka yakın konumdadır, üzerinde 55 m2 taban alanlı, tek katlı, 15-20 yıllık prefabrik yapı tarzında yapılmış, konut olarak kullanılan yapı vardır, konut alanında kalır, bitişik nizam 3 kat inşaat izni vardır.

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