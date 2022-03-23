23 Mar 2022 - 10:00- Gündem G: 23 Mar 2022 - 10:02

İzmit'te tek katlı yapı mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te tek katlı yapı mahkemeden satılık
İzmit'te tek katlı yapı mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri: Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kadıköy mahallesi, 3663 ada, 17 parsel, arsa vasıflı taşınmaz olup, İzmit ilçesi, Erenler mah. Hasat Sok. No:8 adresindedir, İzmit merkeze ve Anıtparka yakın konumdadır, üzerinde 55 m2 taban alanlı, tek katlı, 15-20 yıllık prefabrik yapı tarzında yapılmış, konut olarak kullanılan yapı vardır, konut alanında kalır, bitişik nizam 3 kat inşaat izni vardır.

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23 Mar 2022 - 10:00 - Gündem

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