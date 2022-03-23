İzmit'te 19249 m² tarla mahkemeden satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gökçeviran Köyü, 192 Ada, 33 Parsel, 19.249,71 m2. Tarla vasfında, boş, yerleşim alan dışında, güneyde yola cepheli, diğer yönden komşu parsele cepheli, devlet hizmetlerinden yararlanmamakta,İzmit merkezine uzak, nazım imar planına göre tarım alanında kalmakta, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği. Kıymeti: 769.987,60 TL, KDV Oranı : %18

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