23 Mar 2022 - 10:01- Gündem G: 23 Mar 2022 - 10:04

İzmit'te 19249 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 19249 m² tarla mahkemeden satılık
İzmit'te 19249 m² tarla mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gökçeviran Köyü, 192 Ada, 33 Parsel, 19.249,71 m2. Tarla vasfında, boş, yerleşim alan dışında, güneyde yola cepheli, diğer yönden komşu parsele cepheli, devlet hizmetlerinden yararlanmamakta,İzmit merkezine uzak, nazım imar planına göre tarım alanında kalmakta, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği. Kıymeti: 769.987,60 TL, KDV Oranı : %18

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23 Mar 2022 - 10:01 - Gündem

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