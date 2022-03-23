Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gökçeviran Köyü, 192 Ada, 33 Parsel, 19.249,71 m2. Tarla vasfında, boş, yerleşim alan dışında, güneyde yola cepheli, diğer yönden komşu parsele cepheli, devlet hizmetlerinden yararlanmamakta,İzmit merkezine uzak, nazım imar planına göre tarım alanında kalmakta, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği. Kıymeti: 769.987,60 TL, KDV Oranı : %18
23 Mar 2022 - 10:01- Gündem Güncelleme: 23 Mar 2022 - 10:04
İzmit'te 19249 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 19249 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.