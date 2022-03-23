Mahkeme başkanından tanığa: "Buraya uyuşturucu içerek mi geldin?"

Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açılan A.F.Ç. ve M.C.'nin yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tanık F.B. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını söyledi. Sanıkların savunmasının ardından tanık F.B. salona alındı. Defalarca salona çağrılan F.B.'nin koridorda bulunan koltuklar üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Görevliler tarafından uyandırılmasının ardından tanık kürsüsüne gelen F.B.'nin ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Tanık F.B.'nin davranışlarından şüphelenen mahkeme başkanı ise uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu. Bunun üzerine tanık F.B., "Ben uyuşturucu içerim ama bugün içmedim" dedi. Ayakta durmakta zorlanan F.B., ifadesinin ardından dışarı çıkarıldı.
"Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan 2 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açılan A.F.Ç. ve M.C.'nin yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tanık F.B. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını söyledi. Sanıkların savunmasının ardından tanık F.B. salona alındı. Defalarca salona çağrılan F.B.'nin koridorda bulunan koltuklar üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Görevliler tarafından uyandırılmasının ardından tanık kürsüsüne gelen F.B.'nin ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Tanık F.B.'nin davranışlarından şüphelenen mahkeme başkanı ise uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu. Bunun üzerine tanık F.B., "Ben uyuşturucu içerim ama bugün içmedim" dedi. Ayakta durmakta zorlanan F.B., ifadesinin ardından dışarı çıkarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.