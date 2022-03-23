23 Mar 2022 - 10:04- Gündem G: 23 Mar 2022 - 10:05

Mahkeme başkanından tanığa: "Buraya uyuşturucu içerek mi geldin?"

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçu sebebiyle görülen duruşmada tanık olarak dinlenen şahıs, koridorda ve salonda uyuyakalıp, konuşmakta güçlük çekti. Tanığın davranışlarından şüphelenen mahkeme başkanı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu.
Mahkeme başkanından tanığa: "Buraya uyuşturucu içerek mi geldin?" mask

Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açılan A.F.Ç. ve M.C.'nin yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tanık F.B. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını söyledi. Sanıkların savunmasının ardından tanık F.B. salona alındı. Defalarca salona çağrılan F.B.'nin koridorda bulunan koltuklar üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Görevliler tarafından uyandırılmasının ardından tanık kürsüsüne gelen F.B.'nin ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Tanık F.B.'nin davranışlarından şüphelenen mahkeme başkanı ise uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu. Bunun üzerine tanık F.B., "Ben uyuşturucu içerim ama bugün içmedim" dedi. Ayakta durmakta zorlanan F.B., ifadesinin ardından dışarı çıkarıldı.
"Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan 2 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mar 2022 - 10:04 Kocaeli- Gündem

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