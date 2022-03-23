23 Mar 2022 - 10:20- Sağlık G: 23 Mar 2022 - 10:24

'Çocuklar ekran başında 1 saatten fazla geçirmemeli'

KOCAELİ Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doktoru Furkan Balcı çocukların ekran başında günde 1 saatten fazla zaman geçirdikleri taktirde en sık rastlanan görme keskinliğini bozan 'kırma kusuru' ile karşı karşıya kalacaklarını ve bu nedenle gün içerisinde çocukların ekran başında aralıklı olarak 1 saatten fazla zaman geçirmemeleri uyarısında bulundu.

'Çocuklar ekran başında 1 saatten fazla geçirmemeli' mask

Kocaeli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Furkan Balcı çocukların ekran başında 1 saatten fazla zaman geçirmemeleri gerektiğini ve çocukların açık alanda geçirecekleri vaktin göz sağlığı açısından çok önemli olacağını söyledi. Çocukların dijital teknolojik ürünlerin kullanımında mümkün mertebe kısıtlanmasında fayda olacağını ifade eden Balcı, "Çocukların kırma kusurları yaygın gördüğümüz göz sorunlarından bir tanesidir. Özellikle pandemi sürecinde tablet, cep telefonu kullanımının artması nedeniyle göz rahatsızlıklarında artış görülüyor. Özellikle önümüzdeki dönem açısından çocukların kırma kusurlarının taranması önem arz etmektedir. Aileler öncelikle rutin göz muayenelerini aksatmasınlar. Sağlık Bakanlığımızın okul öncesi çağı ve ilkokul birinci sınıf öncesinde başlamadan rutin göz taramaları yapıyoruz. Ailelerin bunları ihmal etmemesi gerekiyor. Onların fark edemeyecekleri kırma kusurları ve göz problemleri bu taramalar sayesinde ortaya çıkabilir. Yakın aktivitelerin mümkünse kontrol edilip kısıtlanması telefon ve tablet kullanımının mümkün mertebe sınırlandırılması ve aralıklı yapılması ve çocukların açık alanda vakit geçirmeleri normal göz sağlığı açısından çok önemlidir." dedi.

'GÜNDE 1 SAATİ GEÇMESİNLER'

Çocukların cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarda günde 1 saatten fazla zaman geçirmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Balcı, "Günde aralıklı olarak 20-30 dakikayla toplam en fazla bir saatten fazlasını dijital ortamda geçirmemesini öneriyoruz. Miyopi zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde artma eğiliminde. 2010'da yüzde 27 olan dünyadaki popülasyon 2050 yılında yüzde 52 gibi çok yüksek bir orana çıkması bekleniyor. Dolayısıyla miyopi aslında kaçınılmaz bir süreç gibi gözüküyor. Bu anlamda ailelerin çevresel faktörleri kontrol etmeleri çocukların göz sağılığı açısından çok kritik bir önem arz ediyor." diye konuştu.

23 Mar 2022 - 10:20 - Sağlık

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