23 Mar 2022 - 15:58- Asayiş G: 23 Mar 2022 - 15:59

Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı

Başiskele Serdar Mahallesi İsmail Gazi Sokak üzerinde ikamet eden Yalova Devlet Hastanesinden emekli, 3 çocuk babası Muhammed Aydoğan (60) Covid-1...

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı mask

Başiskele Serdar Mahallesi İsmail Gazi Sokak üzerinde ikamet eden Yalova Devlet Hastanesinden emekli, 3 çocuk babası Muhammed Aydoğan (60) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mevlana Camiinden alınarak Serdar Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOÇUK BABASI

İzmit Yenişehir Mahallesi Bekir Sokak üzerinde ikamet eden emekli bankacı, 3 çocuk babası Ziya Cangir (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mimar Sinan Camiinden alınarak Eseler Mezarlığında toprağa verildi.

23 Mar 2022 - 15:58 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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