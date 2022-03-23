Brisa, Pirelli ve Prometeon ilk 6 ay için yüzde 27 teklif etti: Lastik-İş kabul etmedi

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren Brisa, Pirelli, Prometeon yetkilileri yapılan beşinci toplu iş sözleşmesi görüşmesi bugün sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, başkan yardımcıları, Prometeon İnsan Kaynakları Sorumluları Nil Himmetoğlu, Ayça İnaltekin, Okan Vural, Brisa Çalışma Kaynakları Müdürü Murat Şahin, Brisa Çalışma İlişkileri Müdürü Nilgün Özkan, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli İnsan Kaynakları Sorumlusu Hakan Bahtiyar ve Pirelli Hukuk Kaynakları Sorumlusu Cemile Onay katıldı.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bir önceki toplantıda açıklama yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı; “Lastik İş Sendikası, toplu iş sözleşmesinde disiplin kurulu heyetini asla kabul etmemiştir. Bunu bu sözleşmede de kabul etmeyecektir. Nedir bu disiplin maddesi; fabrikada erken işi bırakan, belli alanlarda sigara içen ya da devamsızlığı sürekli kullanan işçileri fabrika içerisinde disiplin kuruluna sevk etmek istiyorlar. Bunu da sözleşmede belirtmek istiyorlar. Biz bunu kabul etmedik ve kabul etmemizde mümkün değil” ifadelerinde bulunmuştu.

“YÜZDE 25,5 ORANINA DENK GELİYOR”

Maddi kazanımlarla ilgili de konuşan Sarı, “Diğer Goodyer grubundan farklı olarak ücret konusunda ise birinci 6 ay için enflasyon oranında artış önerdiler. Yani yüzde 25,5 oranına denk geliyor. Diğer iki, üç ve dördüncü aylar içinde enflasyon oranında önerdiler. Sosyal yardımlarda da ilk sene için enflasyon artı 2 yüzde 38 oranına denk geliyor. İkinci yıl için enflasyon verdiler. Bunları önerdiler ama biz kabul etmedik. Böyle bir rakamı kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Satın alma gücünü yükseltmek ile ilgili taleplerimiz var. O yüzden enflasyon rakamlarını kabul etmiyoruz” şeklinde konuşmuştu.

“ORTALAMA YÜZDE 60 GÖRÜNÜYOR”

Bugün yapılan, yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan, toplantı sırasında alkış seslerinin duyulmasıyla ilgili Sarı, “Alkışın sebebi özellikle ölüm yardımıyla 270 bin TL vermeleriydi. Bugünkü oturumda üretim işçileri ile alakalı evlenme yardımı, doğum yardımı, yemek, ölüm yardımı konuşuldu. Toplamda 11 madde geçtik. Endüstri masaya iyi geldi. Parasal maddelerde yüzde 45 ile yüzde 75 oranında bir artış görünüyor. Sosyal yardımlar diye baktığımız zaman ortalama yüzde 60 görünüyor. Toplu iş sözleşmesinin üç yıl olmasını istemişlerdi ancak görüşmede iki yıl olarak toplu sözleşme maddesi geçmiş oldu” dedi.

“İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 27”

Görüşmeyi ayırdıklarını belirten Sarı, “Özellikle, enflasyonla alakalı görüşmelerimizde enflasyonun yüzde 25.5 oranında 2,3 ve 4’üncü altı aylarda vermişlerdi şimdi yüzde 27’sini verdiler. İlk 6 ay yüzde 27 şeklinde, 2. 3. ve 4. aylarda enflasyon oranında artış verdiler. Bugünkü oturum iyi bir oturum olduğunu söyleyebiliriz. Artık maddelerin içeriğine doğru yol almaya başladık. 29’unda yapacağımız görüşmede de üretim işçisiyle ilgili yaptığımız görüşmeleri destekte çalışan arkadaşlarımız için yapacağız. Hem üretim hem de destek konusunda kafalar karışıyordu. Biraz daha net olsun diye görüşmeyi ayırmış olduk. Yüzde 27’de vermiş olsalar da bizim kafamızdaki rakam ölçüsü değildir ilk 6 ay için” ifadelerinde bulundu. Şirketlerle altıncı görüşme 29 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’te aynı yerde yapılacak.