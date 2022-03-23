“Osmangazi Köprüsü’ndeki trafik düğümünü çözüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da trafiğin düğüm noktalarından biri olan Darıca Osmangazi Köprüsü’ne nefes aldıracak bir projeyi bölgeye kazandırıyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için projelendirilen ‘Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu Yapım İşini’ yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı. Başkan Büyükakın, Darıca Osmangazi Köprüsü’ne önemli bir alternatif olacak proje ile bölgede yaşanan trafik düğümünün çözüleceğini kaydetti.