Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da trafiğin düğüm noktalarından biri olan Darıca Osmangazi Köprüsü’ne nefes aldıracak bir projeyi bölgeye kazandırıyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için projelendirilen ‘Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu Yapım İşini’ yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı. Başkan Büyükakın, Darıca Osmangazi Köprüsü’ne önemli bir alternatif olacak proje ile bölgede yaşanan trafik düğümünün çözüleceğini kaydetti.
23 Mar 2022 - 16:04- Gündem Güncelleme: 23 Mar 2022 - 16:05
“Osmangazi Köprüsü’ndeki trafik düğümünü çözüyoruz”
Başkan Büyükakın, Darıca Osmangazi Köprüsü’ne önemli bir alternatif olacak köprü ikilemesi ve bağlantı yolu projesiyle bölgede trafik sorununun ortadan kalkacağını söyledi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.