Diliskelesi’nin çilesi bitecek

Diliskelesi’ne yeni alternatif araç giriş ve çıkış geçidi için bugün önemli bir toplantı yapıldı. Mevcutta limanların, sanayinin ve Diliskelesi Mahallesi’nin giriş -çıkışını sağlayan Liman Caddesi üzerinden yapılan giriş ve çıkışlar nedeni ile mahalle halkı yoğun trafik ve yaşanan kazalar nedeniyle sürekli sıkıntı yaşıyordu.

YAVUZ CEVAP VERDİ

Yaşanan bu sorunu seçim sürecinde de sık sık gündeme getiren Başkan Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana gerek Ankara’da, gerekse il bazında görüşmeler yaparak çözüm için çalışma başlatılmasını istemişti. Şayir’in çağrısına cevap veren Vali Seddar Yavuz, projenin hayat bulması için talimat verdi. Diliskelesi Mahallesi’nin önemli bir sorunu olarak gösterilen mahalleye giriş ve çıkışların daha sağlıklı bir şekilde yapılması ve Dilovası şehir merkezine bağlantısının kolaylaştırılması için planlanan projenin hayata geçirilmesi için Dilovası Kaymakamlığı’nda toplantı yapıldı.

ÖNEMLİ TOPLANTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı ile Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy başkanlığında yapılan toplantıya Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Sezen, TEİAŞ yetkilileri ve Dilovası Belediyesi teknik müdürleri katıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Başkan Şayir’in sunum yaptığı toplantıda yapılması düşünülen proje hakkında yetkililere teknik bilgiler aktarırken, toplantı da Diliskelesi Mahallesi’ne otoban üzerinden bağlantının sağlanması için alt geçit ya da üst geçit şeklinde yeni yol yapılması sağlanacak.

DİLİSKELESİ’NİN SORUNU

Yapılan toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şayir, “Dilovamız ve Diliskelesi Mahallemiz için oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir zaman da teknik çalışmaları hazırlanacak ve ardından da projenin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Yapılacak olan projenin ardından Diliskelesi halkının çilesi de sona ermiş olacaktır. Desteğini esirgemeyen Valimiz Seddar Yavuz’a tüm Dilovası halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.