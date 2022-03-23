“İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmeyecek”

Adana Barosu tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı, Kocaeli Barosu dahil 56 baronun katılımıyla 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştay’a Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezini temsilen Av. Ezgi Çalışkan ve Av. Ebru Keser katıldı. Düzenlenen çalıştayda kadına yönelik şiddet 7 başlık altında değerlendirildi.

KADINA ŞİDDET 7 BAŞLIKTA ELE ALINDI

-Flört Şiddeti

-Medya Dilinde Dönüşüm Yolları ve Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik

-Yargılama Sürecinde Cinsiyetçi Dil ve Ayrımcılık

-Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Koruyucu Tedbirleri İyileştirme

-Aile Hukukunda Arabuluculuk, Uzlaştırma, Süreli Nafaka

-Ceza Hukuku Yönünden Şiddet

-6284 Sayılı Yasa ile Uluslararası Hukukta Başvuru Yolları ve Veri Tabanı Oluşturulması

11 AYRI MASADA TOPLANDILAR

7 farklı konu başlığı altında 11 ayrı masada toplanan avukatlar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamındaki önerilerini paylaştılar. Böylece Çalıştay’da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve kanun uygulamalarının iyileştirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin yöntemlerin belirlenebilmesi için çözüm önerileri sunularak ortak bir çalışmaya imza atılmış oldu.

“DAYANIŞMA SÖZÜMÜZ, MÜCADELE GÜCÜMÜZ”

Kocaeli Barosu adına Çalıştay’a katılan Kadın Hakları Merkezi Sekreteri Av. Ebru Keser, ‘Dayanışma Sözümüz, Mücadele Gücümüz’ sloganı ile yola çıkan ve Çalıştay'a ev sahipliği yapan Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne emekleri için teşekkürlerini bildirdi. Keser, “Özellikle şiddet mağdurlarına soruşturma aşamasında ücretsiz avukat sağlanmasının önemi üzerinde durduğumuzu belirttik” dedi.

“SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇİLMEYECEK”

Avukat Ezgi Çalışkan, “Çalıştayda kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, kadına yönelik şiddetin son bulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının ekonomik ve sosyal alanlarda güçlendirilmesinin devletin asli yükümlülüğü olduğu belirtildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmeyeceği yönünde görüş birliği oluştu” ifadelerini kullandı.