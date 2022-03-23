23 Mar 2022 - 16:07- Siyaset G: 23 Mar 2022 - 16:09

“Üç mahalleyi bağlayan köprü yıkılmak üzere”

Uzunçiftlik, Uzunbey ve Bayraktar Mahallelerindeki tarlalara geçişi sağlayan Kısa Bacak Köprüsü’nün içler acısı halini görüntüleyen CHP Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Topuz ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin yetkilileri, “Köprü yıkılmak üzere” sözleriyle uyardı

“Üç mahalleyi bağlayan köprü yıkılmak üzere” mask

Uzunçiftlik Mahallesi’nde ikamet eden CHP Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Topuz ve CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin, uzun yıllardır mahallelinin kullandığı Kısa Bacak Köprüsü’nü gündeme taşıdılar. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin, “Üç mahalleyi birbirine bağlayan köprü yıkılmak üzere. Her geçen gün daha da tehlikeli hale geliyor. Tarihi bir köprü olması nedeni ile definecilerin kazı yaptığı iddiaları konuşuluyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Birine bir şey olmadan gerekeni yapın, önlemleri alın” dedi.

“ÇİFTÇİNİN SESİNİ DUYUN”

İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Topuz ise, “Bu köprü bizler için çok önemli bir bağlantı yolu. Bizler tarımla uğraşan emekçileriz. Bu köprü ile tarlalarımıza ulaşım daha kolayken şimdi oldukça uzun mesafe kat ederek ulaşım sağlayabiliyoruz. Çiftçinin hali ortada, mazot almış başını gidiyor, bir kilometrenin hesabını yapar olduk. Bu köprünün tamiratı bizler için önemli. Nisanda tarlalarımızı sürmeye başlayacağız. Bu yüzden köprümüzün ivedilikle tamir edilmesini talep ediyoruz. Çiftçinin, üreticinin sesini duyun” şeklinde konuştu.
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23 Mar 2022 - 16:07 - Siyaset

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