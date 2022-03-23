23 Mar 2022 - 16:08- Gündem G: 23 Mar 2022 - 16:09

Kartepe’ye 60 yeni güvenlik kamerası geliyor

Geçtiğimiz günlerde Kartepe’de Çamışdibi deresindeki kimyasal atık olayının ardından belediyenin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonu ile yürüttüğü çalışma neticesinde, ilçe genelinde 60 noktada güvenlik kamerası montajlarına başlandı

Kartepe’ye 60 yeni güvenlik kamerası geliyor mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, başlatılan güvenlik tedbirlerinin arttırılması için elini taşın altına koydu. Geçtiğimiz günlerde Kartepe’de yaşanan kimyasal atık olayı hakkında da konuşan Başkan Kocaman, “Bilindiği gibi Kartepemizde Camışdibi deremize atılan atıklar sebebiyle çevre kirliliğine sebep olan firma, yetkili kurumlarımız tarafından tespit edilerek, cezai işlem süreci ivedilikle başlatıldı. Kartepe Belediyesi olarak biz de deredeki temizlik ve arındırma çalışmalarını titizlikle tamamladık” dedi.

“CEZALAR KADAR EĞİTİM DE ÖNEMLİ”

Kocaman, “Montajlarına başlanan ve çok yakında hepsi aktif olacak olan 60 yeni çevre kameramız, bir taraftan illegal olayları önleyici rol üstlenirken diğer taraftan da maalesef yaşanması muhtemel adli vaka durumlarında da çözüm sürecine önemli katkı sağlayacaktır. Tabi bu noktada cezalar kadar eğitim de çok önemli. Tedbir şart ama çevre ve doğa bilinci taşımayanlara, doğanın kıymetini ve onu iyi koruyamadığımızda ödenecek bedelleri çok iyi anlatmalıyız. Doğaya iyi bakmaktan, çevreyi korumaktan hepimiz sorumluyuz. Hemşerilerimizin içi rahat olsun” dedi.
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23 Mar 2022 - 16:08 - Gündem

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