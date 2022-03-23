23 Mar 2022 - 16:08- Siyaset G: 23 Mar 2022 - 16:10

YRP’li Bayır: 54. Hükümet’in %100’lük maaş zamlarını kimse unutmadı

Her hafta bir mahallede toplantı yapan Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Teşkilatı, bu hafta da Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ilçe yönetim kurulu topl...
YRP’li Bayır: 54. Hükümet’in %100’lük maaş zamlarını kimse unutmadı mask

Her hafta bir mahallede toplantı yapan Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Teşkilatı, bu hafta da Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya mahalle yönetimi ve sandık müşahitleri de iştirak etti. İlçe Başkanı Hüseyin Bayır; hayat pahalığından, işsizlik oranlarının artmasından ve artık halkın dayanma gücünün kalmadığından bahsetti. Bayır, “İktidara geldiğimizde önceliğimiz; halkın enflasyon karşısında ezilmesini önlemek, hayat standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmak. 54. Hükümet zamanında maaşlara yapılan %100’leri aşan zamları kimse unutmadı. Göreve geldiğimizde aynı şekilde halkımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi. Toplantı sonrasında mahalle sakinleri ile mahalle sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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23 Mar 2022 - 16:08 - Siyaset

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