Her hafta bir mahallede toplantı yapan Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Teşkilatı, bu hafta da Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya mahalle yönetimi ve sandık müşahitleri de iştirak etti. İlçe Başkanı Hüseyin Bayır; hayat pahalığından, işsizlik oranlarının artmasından ve artık halkın dayanma gücünün kalmadığından bahsetti. Bayır, “İktidara geldiğimizde önceliğimiz; halkın enflasyon karşısında ezilmesini önlemek, hayat standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmak. 54. Hükümet zamanında maaşlara yapılan %100’leri aşan zamları kimse unutmadı. Göreve geldiğimizde aynı şekilde halkımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi. Toplantı sonrasında mahalle sakinleri ile mahalle sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
23 Mar 2022 - 16:08- Siyaset Güncelleme: 23 Mar 2022 - 16:10
YRP’li Bayır: 54. Hükümet’in %100’lük maaş zamlarını kimse unutmadı
Her hafta bir mahallede toplantı yapan Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Teşkilatı, bu hafta da Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ilçe yönetim kurulu topl...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.