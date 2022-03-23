KOÜ, üniversite adayları ile buluştu   

Kocaeli Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve akademik kadrosuyla birlikte düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarlarına katılım sağlıyor. Kocaeli’de ve İstanbul’da yüz yüze düzenlenen tanıtım fuarlarına katılan Kocaeli Üniversitesi ayrıca çevrim içi olarak düzenlenen tanıtım günlerinde de yer alarak ülkemizin dört bir tarafında KOÜ’yü tanımak isteyen öğrencilere ulaşıyor.



KOÜ STANDI İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Üniversitesi ailesine katılmak isteyenlerle buluşulan tanıtım fuarlarında; KOÜ’nün olanakları, fiziki koşulları, sosyal-kültürel faaliyetleri ve Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında olmasının sebepleri sıralanırken KOÜ’lü olmanın da farkı anlatılıyor. Tanıtım fuarlarında KOÜ’nün stantları yoğun ilgi görürken, çevrim içi yapılan tanıtım günlerinde ise aday öğrencilerden çok sayıda soru yanıtlanıyor. Önümüzdeki günlerde tanıtım günleri kapsamında KOÜ’de 9-13 Mayıs tarihleri arasında 11. ve 12. sınıflara yönelik Aday Öğrenci Çevrim içi Tanıtım Günleri düzenlenecek.