KOÜ, üniversite adayları ile buluştu   

Kocaeli Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve akademik kadrosuyla birlikte düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarlarına katılım sağlıyor. Kocaeli’de ve İstanbul’da yüz yüze düzenlenen tanıtım fuarlarına katılan Kocaeli Üniversitesi ayrıca çevrim içi olarak düzenlenen tanıtım günlerinde de yer alarak ülkemizin dört bir tarafında KOÜ’yü tanımak isteyen öğrencilere ulaşıyor.
KOÜ STANDI İLGİ GÖRDÜ
Kocaeli Üniversitesi ailesine katılmak isteyenlerle buluşulan tanıtım fuarlarında; KOÜ’nün olanakları, fiziki koşulları, sosyal-kültürel faaliyetleri ve Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında olmasının sebepleri sıralanırken KOÜ’lü olmanın da farkı anlatılıyor. Tanıtım fuarlarında KOÜ’nün stantları yoğun ilgi görürken, çevrim içi yapılan tanıtım günlerinde ise aday öğrencilerden çok sayıda soru yanıtlanıyor. Önümüzdeki günlerde tanıtım günleri kapsamında KOÜ’de 9-13 Mayıs tarihleri arasında 11. ve 12. sınıflara yönelik Aday Öğrenci Çevrim içi Tanıtım Günleri düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.