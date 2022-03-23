Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi ile birlikte Mehmetağa Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren AKP Milletvekili Sami Çakır, esnaf ve vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Beraberindeki heyet ile birlikte esnafları tek tek gezen Çakır, esnafa işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Çakır, "Pandeminin etkileri bitmeden Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Bu savaş dolayısıyla da tüm dünya yine maalesef ekonomik olarak bir dar boğaza girdi. Ancak içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, hükümet olarak esnafımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz" dedi. Heyet daha sonra bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla birlikte çay eşliğinde sohbet etti.
23 Mar 2022 - 16:10- Siyaset Güncelleme: 23 Mar 2022 - 16:11
AKP’li Çakır: Esnafımızın her zaman destekçisiyiz
Başiskele’yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, hükümet olarak esnafımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.