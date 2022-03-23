23 Mar 2022 - 16:10- Siyaset G: 23 Mar 2022 - 16:11

AKP’li Çakır: Esnafımızın her zaman destekçisiyiz

Başiskele’yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, hükümet olarak esnafımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz” dedi

AKP’li Çakır: Esnafımızın her zaman destekçisiyiz mask

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi ile birlikte Mehmetağa Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren AKP Milletvekili Sami Çakır, esnaf ve vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Beraberindeki heyet ile birlikte esnafları tek tek gezen Çakır, esnafa işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Çakır, "Pandeminin etkileri bitmeden Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Bu savaş dolayısıyla da tüm dünya yine maalesef ekonomik olarak bir dar boğaza girdi. Ancak içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, hükümet olarak esnafımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz" dedi. Heyet daha sonra bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla birlikte çay eşliğinde sohbet etti.
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23 Mar 2022 - 16:10 - Siyaset

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