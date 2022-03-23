Özellikle son bir haftadır vatandaştan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi’ne yoğun ilginin olduğunu belirten Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Son 2 gün kentin birçok yerinden telefon ile şubemizin yerini sorarak üye olmaya geleceğini beyan eden Atatürkçüler ile Kemalist mücadelemize güç katıyoruz. Bu haftaki üye olmak için doldurulan form sayısı 50'ye ulaştı” dedi. ADD Kocaeli Şubesi, üye olmak için doldurulan formları teslim alırken Başkan Taylan Bingöl tarafından yeni üyelere Nutuk hediye ediliyor.
23 Mar 2022 - 16:10- Gündem Güncelleme: 23 Mar 2022 - 16:11
ADD Kocaeli’ye bir haftada 50 üye
ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, son bir haftada 50 kişinin şubeye üye olmak için form doldurduğunu belirtti. Bingöl, yeni üyelere Nutuk hediye etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.