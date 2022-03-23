23 Mar 2022 - 16:10- Gündem G: 23 Mar 2022 - 16:11

ADD Kocaeli’ye   bir haftada 50 üye   

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, son bir haftada 50 kişinin şubeye üye olmak için form doldurduğunu belirtti. Bingöl, yeni üyelere Nutuk hediye etti 

ADD Kocaeli’ye   bir haftada 50 üye    mask

 
Özellikle son bir haftadır vatandaştan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi’ne yoğun ilginin olduğunu belirten Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Son 2 gün kentin birçok yerinden telefon ile şubemizin yerini sorarak üye olmaya geleceğini beyan eden Atatürkçüler ile Kemalist mücadelemize güç katıyoruz. Bu haftaki üye olmak için doldurulan form sayısı 50'ye ulaştı” dedi. ADD Kocaeli Şubesi, üye olmak için doldurulan formları teslim alırken Başkan Taylan Bingöl tarafından yeni üyelere Nutuk hediye ediliyor.  

23 Mar 2022 - 16:10 - Gündem

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ADD Kocaeli’ye   bir haftada 50 üye    mask
ADD Kocaeli’ye   bir haftada 50 üye   
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