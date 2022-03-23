Ramazan Kumsar mazbatasını aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kadıköy Mahallesinde bulunan katlı otoparkı altında KESOB için tahsis ettiği yeni hizmet binasına taşınan Pazarcılar Odası’nın yeni yerinin açılışı da gerçekleşti. Yöneticiler ve Başkan Kumsar’ın eşliğinde dualar edilerek kurban kesildi. Açılış programına KESOB Başkanı Kadir Durmuş ve oda yöneticisi katıldı. Mazbata töreninin ardından dernek binasının açılışını da gerçekleştiren Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve yöneticiler, KESOB Başkanı Kadir Durmuş'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Durmuş; "Pazarcı esnafımız geçtiğimiz hafta sonu kongresini gerçekleştirdi ve başkanlarını seçti. Bununla beraber yeni yönetici arkadaşlarda belirlendi. Kendilerine görev süreleri boyunca başarılar diliyorum” dedi.

ŞİMDİ HİZMET ZAMANI

Mazbatasını alan Başkan Ramazan Kumsar, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığını için öncelikle hepinize teşekkür ederim. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen odamızın genel kurulunda 3 aday olarak katıldık. Esnaflarımızın göstermiş oldukları teveccüh ve güven sonucunda sandıktan 1.olarak çıkmayı galip gelmeyi başardık. Öncelikle bize güvenip yanımızda olan yönetim kurulu üyelerime ve pazarcı esnafı arkadaşlarıma huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz değerli yol arkadaşlarım ile birlikte çalışmak için mazbatamızı aldık. Şimdi çalışma ve pazarcı esnafımıza hizmet etme zamanıdır. Bağlı bulunduğumuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerimiz ile görüşülerek projelerimizi hayata geçirmek için destek isteyeceğiz. Yerel yöneticilerimizin de fikirleri eşliğinde istişare kültürünü hayata geçireceğiz. Pazarcı arkadaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda en güzel ve adaletli bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz” dedi.