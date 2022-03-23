23 Mar 2022 - 16:11- Asayiş G: 23 Mar 2022 - 16:17

MYhane’nin sahibi Mesut Korkmaz’a ceza

İzmit'te eğlence mekânlarından biri olan MYhane’de, Birol Kibar’ın öldürüldüğü olayı haberleştiren Star Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Semrel Aşçı’yı tehdit ettiği gerekçesiyle Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi, işletme sahibi Mesut Korkmaz’ın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Korkmaz’ın cezası denetimli serbestliğe çevrildi.
MYhane’nin sahibi Mesut Korkmaz’a ceza mask

Olay, 4 Ağustos 2021’de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan MYhane isimli alkollü restoranda gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesiyle Birol Kibar hayatını kaybetti. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de tutuklandığı olayı haberleştiren Star Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Semrel Aşçı ise yaptığı haber nedeniyle MYhane restoranın işletme sahibi Mesut Korkmaz tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturması neticesinde; zincirleme şekilde sair tehdit suçundan TCK’nın ilgili maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle Mesut Korkmaz hakkında kamu davası açıldı. Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava da, Mesut Korkmaz’ın, Semrel Aşçı’yı tehdit ettiği kanaatine varılarak, Korkmaz’ın, 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkemece, hafifletici sebepler nazara alınarak hapis cezasının 3 ay 22 güne düşürülmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına ve bu süre içerisinde suç işlediği takdirde davanın düşmesine karar verdi.

23 Mar 2022 - 16:11 - Asayiş

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